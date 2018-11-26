Курс гривны относительно евро и доллара 26 ноября на наличном рынке резко упал на фоне новостей о введении военного положения.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали за 31,66 грн (на 14 копеек по сравнению с пятницей), а продавали по 32,42 грн, что на целых 48 копеек дороже, чем на прошлой неделе.

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Доллар в понедельник покупали за 27,94 грн (+20 копеек), а продавали по 28,51 (+52 копейки).

По курсу валют от НБУ 26 ноября доллар подорожал на 5 копеек и стоил 27,80 грн. Евро же подешевел на 9 копеек – до отметки 31,55 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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