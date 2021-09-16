Тариф будет одинаковый и в троллейбусе, и в маршрутке. Об этом заявил начальник управления транспортных сетей и связи Олег Витрук.
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Почему стоимость проезда уравняли
Раньше проезд в электротранспорте был дешевле, чем в маршрутках, потому что электричество стоило меньше, чем бензин и дизтопливо.
Однако теперь ситуация иная. Стоимость электроэнергии возрастает по несколько раз в год. Кроме этого, есть расходы на доставку электричества.
Сколько будет стоить проезд
- Если рассчитываться "социальной картой тернополянина" – 8 гривен;
- Расчет неперсонифицированным проездным билетом – 9 гривен;
- Банковской картой, устройством с NFC или разовым проездным билетом – 10 гривен.
Льготы для пенсионеров, студентов и учащихся сохраняются. Для последних проезд в троллейбусе – бесплатный, в маршрутке – 4 гривны.
Почему не будет наличных
Витрук отметил, что это для полного учета денег, которые проходят через общественный транспорт.
Водитель не будет иметь служебной электронной карты, чтобы реализовывать билеты, и не будет иметь права брать наличные.
Отдельно отметили, что В Тернополе есть около 140 терминалов самообслуживания, где можно купить разовый билет. Они расположены на остановках и неподалеку.