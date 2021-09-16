Тариф буде однаковий і в тролейбусі, і в маршрутці. Про це заявив начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук.

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Чому вартість проїзду зрівняли

Раніше проїзд в електротранспорті був дешевшим, ніж в маршрутках, бо електрика коштувала менше, ніж бензин і дизпаливо.

Однак тепер ситуація інакша. Вартість електроенергії зростає по кілька разів на рік. Крім цього, є витрати доставку електрики.

Скільки коштуватиме проїзд

Якщо розраховуватись "Соціальною картою тернополянина" – 8 гривень ;

; Розрахунок неперсоніфікованим проїзним квитком – 9 гривень ;

; Банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим проїзним квитком – 10 гривень.

Пільги для пенсіонерів, студентів та учнів зберігаються. Для останніх проїзд у тролейбусі – безкоштовний, у маршрутці – 4 гривні.

Чому не буде готівки

Вітрук наголосив, що це дасть змогу повного обліку грошей, які проходять через громадський транспорт.

Водій не буде мати службової електронної картки, щоб реалізовувати квитки і не матиме права брати готівку.

Окремо наголосили, що У Тернополі є близько 140 терміналів самообслуговування, де можна купити разовий квиток. Вони розміщені на зупинках та неподалік.

Зверніть увагу! Ціни на проїзд в громадському транспорті в Україні за останні 8 місяців зросли на 24,7%. В Івано-Франківській області ціну квитка підняли з 6 до 10 гривень, у Львівській – з 7 до 10, у Донецькій – до 9,5, у Вінницькій – до 8.