Тариф буде однаковий і в тролейбусі, і в маршрутці. Про це заявив начальник управління транспортних мереж та зв’язку Олег Вітрук.
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Чому вартість проїзду зрівняли
Раніше проїзд в електротранспорті був дешевшим, ніж в маршрутках, бо електрика коштувала менше, ніж бензин і дизпаливо.
Однак тепер ситуація інакша. Вартість електроенергії зростає по кілька разів на рік. Крім цього, є витрати доставку електрики.
Скільки коштуватиме проїзд
- Якщо розраховуватись "Соціальною картою тернополянина" – 8 гривень;
- Розрахунок неперсоніфікованим проїзним квитком – 9 гривень;
- Банківською карткою, пристроєм з NFC або разовим проїзним квитком – 10 гривень.
Пільги для пенсіонерів, студентів та учнів зберігаються. Для останніх проїзд у тролейбусі – безкоштовний, у маршрутці – 4 гривні.
Чому не буде готівки
Вітрук наголосив, що це дасть змогу повного обліку грошей, які проходять через громадський транспорт.
Водій не буде мати службової електронної картки, щоб реалізовувати квитки і не матиме права брати готівку.
Окремо наголосили, що У Тернополі є близько 140 терміналів самообслуговування, де можна купити разовий квиток. Вони розміщені на зупинках та неподалік.