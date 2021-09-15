Вартість проїзду у громадському транспорті подорожчала на різну суму. Все залежить від конкретного міста.

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Найвища вартість проїзду у громадському транспорті

в Івано-Франківській області: квиток подорожчав на 66,7% – з 6 до 10 гривень;

у Львівській області: квиток подорожчав на 42,9% – з 7 до 10 гривень.

у Донецькій області: подорожчання на 39,5% – до 9,5 гривень;

у Вінницькій області: подорожчання на 85,6% – до 8,0 гривень.

До слова, у Києві вартість залишилася на рівні 8 гривень.

Найнижча вартість проїзду

у Волинській, Сумській областях – 4 гривні;

Херсонській області – 3,1 гривні.

Здорожчання приїзду у громадському транспорті в Одесі

В Одесі вже 15 вересня підвищать вартість проїзду в маршрутках. Тепер одна поїздка там коштуватиме 10 гривень. Однак перевізники все одно незадоволені. Мовляв, щоб покрити витрати, вартість має бути більшою. Вони заявляють, що оптимальним був би тариф у 14 – 15 гривень.