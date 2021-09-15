Стоимость проезда в общественном транспорте подорожала на разную сумму. Все зависит от конкретного города.

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Самая высокая стоимость проезда в общественном транспорте

в Ивано-Франковской области: билет подорожал на 66,7% – с 6 до 10 гривен;

во Львовской области: билет подорожал на 42,9% – с 7 до 10 гривен.

в Донецкой области: подорожание на 39,5% – до 9,5 гривен;

в Винницкой области: подорожание на 85,6% – до 8,0 гривен.

К слову, в Киеве стоимость осталась на уровне 8 гривен.

Самая низкая стоимость проезда

в Волынской, Сумской областях – 4 гривны;

Херсонской области – 3,1 гривны.

Подорожание приезда в общественном транспорте в Одессе

В Одессе уже 15 сентября повысят стоимость проезда в маршрутках. Теперь одна поездка там будет стоить 10 гривен. Но перевозчики все равно недовольны. Мол, чтобы покрыть расходы, стоимость должна быть больше. Они заявляют, что оптимальным был бы тариф в 14 – 15 гривен.