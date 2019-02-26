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      Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения президента в оборонке

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / spravedlyvist.com.ua

      Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко требует немедленного расследования и жесткого наказания топ-коррупционеров за злоупотребления в оборонной сфере и контрабанду из РФ.

      "Настаиваю, чтобы фигуранты расследования были отстранены от должностей, доставлены в суд и арестованы".

      "В то время, как украинская общественность, волонтеры собирают помощь для фронта, на преступных миллионных сделках наживаются и воруют у нашей армии президент, первый заместитель главы СНБО и дети топ-коррупционеров!" – подчеркнул Наливайченко.

      Отсутствие жесткой реакции правоохранительных органов означает настоятельную необходимость начать процедуру отставки президента Порошенко из-за очередных фактов коррупции, вскрытых украинскими журналистами.

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      Теги: Новости политики Коррупция СНБО Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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