Наливайченко требует немедленного расследования фактов коррупции окружения президента в оборонке

Лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко требует немедленного расследования и жесткого наказания топ-коррупционеров за злоупотребления в оборонной сфере и контрабанду из РФ.

"Настаиваю, чтобы фигуранты расследования были отстранены от должностей, доставлены в суд и арестованы".

"В то время, как украинская общественность, волонтеры собирают помощь для фронта, на преступных миллионных сделках наживаются и воруют у нашей армии президент, первый заместитель главы СНБО и дети топ-коррупционеров!" – подчеркнул Наливайченко.

Отсутствие жесткой реакции правоохранительных органов означает настоятельную необходимость начать процедуру отставки президента Порошенко из-за очередных фактов коррупции, вскрытых украинскими журналистами.