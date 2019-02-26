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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Наливайченко вимагає негайного розслідування фактів корупції оточення президента в сфері оборони

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / spravedlyvist.com.ua

      Лідер Руху "Справедливість", кандидат у президенти України Валентин Наливайченко вимагає негайного розслідування і жорсткого покарання топ-корупціонерів за зловживання в оборонній сфері та контрабанду з РФ.

      "Наполягаю, щоб фігуранти розслідування були відсторонені від посад, доставлені до суду та заарештовані".

      "В той час, як українська громадськість, волонтери по крихтах збирають допомогу для фронту, на злочинних мільйонних оборудках наживаються і крадуть в нашої армії президент, перший заступник глави РНБО і діти топ-корупціонерів!", наголосив Наливайченко.

      Відсутність жорсткої реакції правоохоронних органів означатиме нагальну необхідність розпочати процедуру відставки президента Порошенка через чергові факти корупції, викриті українськими журналістами.

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      Теги: Новини політики Корупція Валентин Наливайченко РНБО
      Джерело: 24 Канал
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