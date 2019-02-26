Наливайченко вимагає негайного розслідування фактів корупції оточення президента в сфері оборони

Лідер Руху "Справедливість", кандидат у президенти України Валентин Наливайченко вимагає негайного розслідування і жорсткого покарання топ-корупціонерів за зловживання в оборонній сфері та контрабанду з РФ.

"Наполягаю, щоб фігуранти розслідування були відсторонені від посад, доставлені до суду та заарештовані".

"В той час, як українська громадськість, волонтери по крихтах збирають допомогу для фронту, на злочинних мільйонних оборудках наживаються і крадуть в нашої армії президент, перший заступник глави РНБО і діти топ-корупціонерів!", – наголосив Наливайченко.

Відсутність жорсткої реакції правоохоронних органів означатиме нагальну необхідність розпочати процедуру відставки президента Порошенка через чергові факти корупції, викриті українськими журналістами.