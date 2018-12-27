Наливайченко требует от власти четкого и содержательного отчета о результатах военного положения

Лидер Движения "Справедливость" Валентин Наливайченко требует от власти отчета о результатах введенного ей военного положения.

По его словам, отчитаться должны и правительство, и силовики.

"Власть должна дать прежде всего, ответы на два ключевых вопроса: что сделано для освобождения 24 украинских моряков и судов, а также, когда они вернутся домой", – считает Наливайченко.

По словам Наливайченко, введение военного положения вызвало, в том числе и у международных партнеров Украины, больше вопросов, чем дало ответов.

Политик отмечает, что военное положение – это оружие против агрессора, а не способ манипуляций или запугивания общественности. Именно поэтому, по его мнению, власть должна дать четкие ответы относительно рисков усиления внешней агрессии, относительно приведения в соответствие систем гражданской защиты населения, повышения боеспособности Вооруженных Сил Украины.

Наливайченко также выразил благодарность международным партнерам Украины, в частности, США, Великобритании, ЕС и НАТО, которые, по его словам, внимательно отслеживали ход военного положения и не дали развернуться как российской агрессии, так и возможным манипуляциям со стороны украинской власти.