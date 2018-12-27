Наливайченко вимагає від влади чіткого та змістовного звіту про результати воєнного стану
Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко вимагає від влади звіту про результати запровадженого нею воєнного стану.
За його словами, прозвітувати має і уряд, і силовики.
"Влада має дати передусім, відповіді на два ключові питання: що зроблено для звільнення 24 українських моряків і суден, а також, коли вони повернуться додому", – вважає Наливайченко.
За словами Наливайченка, запровадження воєнного стану викликало, зокрема і у міжнародних партнерів України, більше запитань, ніж дало відповідей.
Політик наголошує, що воєнний стан – це зброя проти агресора, а не спосіб маніпуляцій чи залякування громадськості. Саме тому, на його думку, влада має дати чіткі відповіді щодо ризиків посилення зовнішньої агресії, щодо приведення у відповідність систем цивільного захисту населення, підвищення боєздатності Збройних Сил України.
Наливайченко також висловив вдячність міжнародним партнерам України, зокрема, США, Великій Британії, ЄС і НАТО, які, за його словами, уважно відстежували перебіг воєнного стану та не дали розгорнутися як російській агресії, так і можливим маніпуляціям з боку української влади.