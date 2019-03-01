Наливайченко: Украина может оказаться в центре международного скандала

Зарегистрированный на Британских Виргинских островах оффшор "VERNON HOLDING Ltd", которому, в частности, принадлежала "Липецкая кондитерская фабрика" (РФ), ввез в Украину для нужд возглавляемого Олегом Гладковским почетного консульства Сейшельских островов картины всемирно известных художников, стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, или 180 миллионов гривен.

Об этом лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил в программе "Право на власть" канала "1+1".

Речь идет о 45 работах, среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана. Работы попали в Украину в рамках режима временного ввоза "для демонстрации во время проведения дипломатических встреч", как говорится в брокерских документах. Однако, уполномоченной комиссией было установлено, что картины разошлись по частным коллекциям, а часть из них просто исчезла.

По словам политика, "речь идет только об одном эпизоде ​​деятельности оффшора. Очевидно, что эти картины приобретены на средства нелегального происхождения, ввезены под прикрытием консульского учреждения и за них не уплачена пошлина при ввозе в Украину". В связи с этим Валентин Наливайченко направил в Интерпол документы для проведения расследования.