Наливайченко: Україна може опинитися в центрі міжнародного скандалу

Зареєстрований на Британських Віргінських островах офшор "VERNON HOLDING Ltd", якому, зокрема, належала "Ліпецька кондитерська фабрика" (РФ), ввіз в Україну для потреб очолюваного Олегом Гладковським почесного консульства Сейшельських Островів картини всесвітньо відомих митців, вартістю 5 мільйонів фунтів стерлінгів, або 180 мільйонів гривень.

Про це лідер Руху "Справедливість", кандидат у президенти України Валентин Наливайченко заявив у програмі "Право на владу" каналу "1+1".

Йдеться про 45 робіт, серед яких твори Казимира Малевича, Іллі Рєпіна, Костянтина Коровина, Івана Айвазовського, Ісаака Левітана. Роботи потрапили до України через режим тимчасового ввезення "для демонстрації під час проведення дипломатичних зустрічей", як йдеться у брокерських документах. Однак, уповноваженою комісією було встановлено, що картини розійшлися по приватних колекціях, а частина з них просто зникла.

За словами політика, "мова йде лише про один епізод діяльності офшора. Очевидно, що ці картини придбано на кошти нелегального походження, ввезено під прикриттям консульської установи і не сплачене мито при ввезенні в Україну". У зв'язку з цим Валентин Наливайченко направив до Інтерполу документи для проведення розслідування.