Все ли компании заплатят налог

Георгий Курбанов, СЕО Svitsoft, AdSaver, напомнил, что, например, что у компании Google давно уже есть юридическое лицо в нашей стране, которое называется "Google Украина". Оно официально принимает платежи и платит НДС в бюджет.

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Какой позиция компании Google будет по этому вопросу пока неизвестно. Однако, например, когда в Великобритании ввели дополнительный налог в 2% на электронные услуги, Google заявила, что эти расходы лягут на плечи местных маркетологов (по подсчетам, это около 120 млн фунтов стерлингов дополнительных расходов в год),

– говорит Курбанов.

Он добавил, что, например, в случае с Facebook надо привязывать к рекламному аккаунту только карточку физического лица, а поэтому, заказывая рекламу в Facebook через агентство, и без дополнительных 20% существует огромная налоговая нагрузка. Рекламодатели, платят с юрлица (например, с ООО на ООО), затем эти деньги попадают на ФЛП, потом на карточку, и лишь только потом с карточки деньги списывает Facebook.

Уровень комиссионных и без того зашкаливает: это 20% НДС, затем 5% – налог на прибыль, затем 1% за снятие наличных и еще надо учесть комиссионные агентства. Чтобы официально запустить рекламу в Facebook, комиссии доходят почти до 40%,

– говорит эксперт.

Потребители могут начать отказываться от услуг / Фото Pixabay

Как новый закон повлияет на пользователей и на компании

Георгий Курбанов говорит, что от этого закона больше всего пострадает малый и средний бизнес, который использует карточный расчет для заказа рекламных услуг в Google и Facebook. Для них стоимость привлечения клиентов подорожает. Таким образом, эти расходы либо лягут на плечи конечного потребителя, либо приведут к уменьшению доходов этих украинских предпринимателей.

Значительно логичнее было бы вместо дополнительного налога провести точечную коммуникацию с так называемыми онлайн-гигантами, и для того, чтобы рекламный оборот, например, того же Facebook вышел из тени и наличных взаиморасчетов, попробовать создать условия, при которых Facebook официально откроет в Украине юридическое лицо, бухгалтерию, да еще и создаст новые рабочие места,

– говорит Курбанов.

Руслан Садовый, руководитель юридического департамента Senseit, считает, что новый порядок налогообложения скорее всего повлияет на конечного потребителя путем повышения цен на услуги, которые предоставляются иностранными компаниями через интернет. К тому же законом установлен не полный перечень услуг за которые будет удержан НДС с иностранных интернет-компаний.

Законодатель не ограничивает четким перечнем услуги и товары, за которые иностранная компания должна подавать упрощенную отчетность и будет обязана уплатить НДС, это может привести к смешению при трактовке норм закона и неправильному их применению. Вероятно, что некоторые компании откажутся от рынка Украины, некоторые повысят цены на свои услуги, а некоторые сократят перечень своих услуг и будут предоставлять только те, которые не будут облагаться налогом в соответствии с новым законом,

– говорит Садовый.

Он добавил, что внедрение унифицированного налогообложения для интернет-компаний создаст единые "правила игры" для большинства таких компаний. Но одновременно это может вызвать обратное действие, что заставит такие компании в целях оптимизации своих расходов, искать другие варианты взаимодействия со своими пользователями для оптимизации налогообложения.

Юрий Будилов, эксперт управления стратегическим маркетингом и основатель агентства "Маркетолог#2", говорит, что прежде всего сократится количество потребителей этих услуг. Если стоимость продукта увеличится на 10%, количество пользователей может уменьшиться близко к 30%. Если мы говорим о том, что подорожание у конечных потребителей будет на 20%, пользователи будут выбирать покинуть сервис или приспособиться, например, выбрать Megogo и Netflix, или только Megogo, или только Netflix.

Также надо понимать еще один интересный момент, международные сервисы/компании, когда выставляют ценник для своих продуктов в конкретной стране очень часто учитывают конъюнктуру рынка, потребительские возможности. Например Netflix в Украине может отличаться от Netflix в США.

Как вариант, сервисы могут пересмотреть собственные сметы, чтобы сделать продукт не настолько дороже, насколько вырастет стоимость за счет налогов. Но для того, чтобы не потерять часть аудитории сервисы могут сделать подорожание поменьше и, соответственно, потребитель получит рост не на 20%, а на 10%. Какая-то часть потеряется, какая-то часть останется,

– отметил эксперт.

Что предусматривает новый закон

Ключевые нормы закона начнут действовать с 1 января 2022 года. Согласно документу незарегистрированные в Украине технологические гиганты, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе вынуждены будут платить налог за свои услуги.

Документ предусматривает, что каждый нерезидент, который в течение календарного года поставляет электронные услуги физическим лицам на сумму более 1 миллиона гривен, должен:

зарегистрироваться в Кабинете налогоплательщика на электронном сервисе "НДС для лиц нерезидентов",

составить упрощенную налоговую декларацию,

уплатить НДС в размере 20%.

В случае, если нерезидент не зарегистрируется как плательщик НДС – на него будет наложен штраф в размере 100% стоимости предоставленных услуг.

Хотя авторы законопроекта говорят, что это никоим образом не коснется пользователей, все же возникает вопрос, не приведет ли такой закон к удорожанию стоимости услуг техногигантов.