Об этом заявил Павел Розенко, экс-вице-премьер-министр Украины по социальным вопросам.

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"Очень надеюсь, что адекватное большинство (представители и монобольшинства, и оппозиции) понимает все это и "похоронит" в Верховной Раде откровенно глупую и вредную инициативу", – говорит он и напоминает, что государство имеет множество возможностей найти другие источники наполнения бюджета, хотя бы вывести из тени большие импортные потоки и внедрить адекватный контроль на таможне.

Благодаря иностранным онлайн-магазинам украинцы могут экономить, покупая там более дешевые товары.

Людей побуждают отдавать предпочтение интернет-шопингу (на иностранных площадках – 24 Канал) сверхвысокие цены в розничной торговле (в Украине – 24 Канал), инфляция, ухудшение материальных условий. А чиновники вместо того, чтобы подумать, идут по пути "простых решений", которые делают украинцев беднее,

– заявил Розенко.

Он напомнил, как недавно спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер указывала украинской власти на очевидные источники дополнительных бюджетных доходов без усиления налогового давления на людей и бизнес – порядок на таможне и в налоговой, детенизация рынков табака, алкоголя, топлива и электроники, где бюджет теряет сотни миллионов гривен.

Вместо этого, по словам экс-вице-премьера, правительство пошло по пути увеличения налогового бремени для украинцев и выжимания последних соков из остатков легальной экономики.

Законодательная инициатива Минфина предлагает свести к нулю "необлагаемый" лимит на посылки. Все отправления от иностранных торговых онлайн-площадок подпадут под налогообложение независимо от их стоимости, тогда как сейчас действует нижний предел для налогообложения – от 150 евро, как в ЕС. Безналоговый порог для пересылки между физлицами может снизиться до 45 евро. А еще раньше правительство подало в парламент предложение облагать налогом посылки из-за границы независимо от их стоимости не только НДС, а еще и импортной пошлиной. Таким образом, под налогообложение попадут все посылки стоимостью от "нуля".

Правительство предлагает испортить жизнь миллионам наших сограждан. При этом никаких логических обоснований этим цифрам нет. Вот я специально посмотрел, в США, где люди живут намного богаче, установлен "необлагаемый" лимит на посылки 800 долларов,

– сравнивает эксперт практику развитых стран и идеи Минфина.

"Чиновники даже не учитывают социальную составляющую проблемы, не прогнозируют последствия. Кто-то может четко объяснить, как таможня собирается контролировать более 50 миллионов посылок? Кто это будет делать? Как? Вскрывать каждую посылку и оценивать ее содержимое? В несколько раз увеличится кадровый состав таможни? И что же мы тогда получим в бюджете от таких "новаций"? А сколько ресурса потребует администрирование импортного НДС с такого количества посылок? Дебет с кредитом сойдется хотя бы на ноль? Убежден, что нет!", – пишет Розенко о нереальном плане правительства без всяких расчетов собрать в бюджет "налогом на посылки" дополнительные 3,3 миллиарда гривен.

По словам эксперта, необходимость контроля за десятками миллионов посылок приведет к расцвету коррупции в таможенных и налоговых государственных органах: "Кого-то будет досматривать по полной программе, а на "нужные" партии масштабного товара по-прежнему будет закрывать глаза. Ясно, что не "безвозмездно".