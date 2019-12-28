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      Налог на доходы, ЕСВ и военный сбор могут объединить: Гетманцев

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      Налог на доходы, ЕСВ и военный сбор могут объединить / regionews.sumy.ua

      В 2020 году депутаты будут работать над налоговой реформой. Прежде всего реформировать планируют налогообложение доходов граждан.

      Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев, пишет "Минфин".

      Самые главные моменты – это объединение налога на доходы физических лиц, единого социального взноса и военного сбора в единый налог,
      – отметил нардеп.

      Сейчас действует единая ставка налога на доходы граждан, который составляет 18%. По словам Гетманцева, вместо этого планируют ввести дифференцированную ставку: базовую, повышенную и пониженную.

      "Могу сказать только, что шкала не будет плоской, будет пропорция. Минимальная ставка составит 15%", – добавил Гетманцев.

      Точные размеры ставок пока не известны. Окончательные расчеты проводят в Министерстве финансов.

      О декларировании доходов

      Также в Украине планируют внедрить систему всеобщего декларирования. Оно не будет обязательным для всех, но украинцы сами будут в нем заинтересованы. Например, если человек будет платить налог по обычной, базовой ставке, то он сможет не подавать декларацию. Но если подаст, то ему пересчитают налог по минимальной ставке и, вероятно, выплатят кэшбек.

      Гетманцев добавил, что главная задача – максимально приблизить доход к чистому доходу, то есть реальному объекту налогообложения.

      Ранее в Государственной налоговой службе заявили, что планируют уменьшить ставки налогов с зарплат. В частности, снизить размер налога на доходы физических лиц для тех украинцев, зарплаты которых наименьшие.

      Также в Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому планируют освободить от налога на доходы физических лиц людей, которым еще не исполнилось 27 лет. Его поддержал парламентский комитет.

      Какой сейчас налог на доходы и ЕСВ? Налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, военный сбор 1,5%. Работодатель также должен заплатить в Пенсионный фонд 22% от зарплаты единого социального взноса.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Министерство финансов Украины Зарплата Реформы Налоги
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