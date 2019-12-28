Податок на доходи, ЄСВ та війський збір можуть об'єднати: Гетьманцев

У 2020 році депутати працюватимуть над податковою реформою. Насамперед реформувати планують оподаткування доходів громадян.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, пише "Мінфін".

Найголовніші моменти – це об'єднання податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору в єдиний податок,

– зазначив нардеп.

Наразі діє єдина ставка податку на доходи громадян, яка становить 18%. За словами Гетманцева, натомість планують ввести диференційовану ставку: базову, підвищену і знижену.

"Можу сказати лише, що шкала не буде плоскою, буде пропорція. Мінімальна ставка становитиме 15%", – додав Гетманцев.

Точні розміри ставок поки не відомі. Остаточні розрахунки проводять у Міністерстві фінансів.

Про декларування доходів

Також в Україні планують впровадити систему загального декларування. Воно не буде обов'язковим для всіх, але українці самі будуть у ньому зацікавлені. Наприклад, якщо людина платитиме податок за звичайною, базовою ставкою, то вона зможе не подавати декларацію. Але якщо подасть, то їй перерахують податок за мінімальною ставкою і, ймовірно, виплатять кешбек.

Гетьманцев додав, що головне завдання – максимально наблизити дохід до чистого доходу, тобто реального об'єкта оподаткування.

Раніше в Державній податковій службі заявили, що планують зменшити ставки податків із зарплат. Зокрема, знизити розмір податку на доходи фізичних осіб для тих українців, зарплати яких найменші.

Також у Раді зареєстрували законопроєкт, відповідно до якого планують звільнити від податку на доходи фізичних осіб людей, яким ще не виповнилося 27 років . Його підтримав парламентський комітет.

Який зараз податок на доходи та ЄСВ?Податок на доходи фізичних осіб в Україні складає 18%, військовий збір 1,5%. Роботодавець також має заплатити до Пенсійного фонду 22% від зарплати єдиного соціального внеску.