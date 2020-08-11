ІТ-специалистам могут предложить перейти с ФЛП на трудовую книжку и платить налоги по льготной системе.

В Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят помочь ІТ, создав для них льготную систему налогообложения. Только вот сами представители ІТ просят этот закон не принимать. Что не так с законопроектом №3933, читайте в материале 24 канала.

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Какие новые налоги предлагают для ІТ

Налог на зарплаты наемных работников предлагается установить на уровне 10%, то есть:

5% НДФЛ (вместо 18%);

(вместо 18%); 5% ЕСВ (вместо 22%).

К тому же, работники ІТ не будут платить военный сбор (1,5%).

К доходам субъекта индустрии применяется ставка налога на прибыль с коэффициентом 0,5, то есть – 9%.

Авторы отметили, что этим законопроектом существенно уменьшат налоги для ІТ-индустрии, приведя следующие цифры:

Правда, эти цифры несколько манипулятивные, ведь в основном работники ІТ-сферы являются ФЛП 3-й группы, которые сотрудничают с юридической компанией. Поэтому платят они 5% от своих доходов, а не 10% как предлагают в законопроекте.

Законопроект мог бы быть выгодным для других работников области ІТ (не только программистов), но из-за жестких условий получить льготное налогообложение смогут немногие. Далее рассказываем почему.

Условия для льготного налогообложения

Размер зарплаты

Работникам ІТ предоставляют льготные условия налогообложения, если они платят не меньше чем стандартные налоги с 5 "минималок". Сейчас минимальная зарплата составляет 4723 гривны, но с сентября ее увеличат до 5 тысяч, а с января до 6 тысяч. Поскольку закон, если примут, вступит в действие с января нового года, то рассчитаем, какие налоги придется платить работникам ІТ:

НДФЛ – 6 тысяч гривен * 5 * 18% = 5 400 гривен; ЕСВ – 6 тысяч гривен * 5 * 22% = 6 600 гривен. Получается, что под льготное налогообложение подпадут только те, кто будет платить минимум 12 тысяч гривен налогов в месяц.



12 тысяч гривен налогов при 10% ставке – это зарплата 120 тысяч гривен или более 4 300 долларов. Даже для рынка ІТ это очень высокий порог в зарплате.

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Закрытый перечень видов экономической деятельности (КВЭД)

Авторы законопроекта ограничили количество работников, которые могут воспользоваться льготной системой до 6 видов согласно КВЭД:

58.29 издание другого программного обеспечения;

58.21 издание компьютерных игр;

62.01 компьютерное программирование;

62.02 консультирование по вопросам информатизации;

62.03 деятельность по управлению компьютерным оборудованием;

62.09 другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем.

Не менее 90% из деятельности IТ

Компания, в которой работает сотрудник должна получать не менее 90% доходов именно в сфере ІТ (речь идет об упомянутых выше видах деятельности), чтобы воспользоваться льготным налогообложением. А не менее 50% расходов компании должны идти на оплату труда.

Чистая репутация компании

У компании не должно быть налоговых долгов, а также она не может быть признана банкротом.

Все вышеперечисленные требования компания должна соблюдать в течение 4 отчетных кварталов, чтобы присоединиться к системе льготного налогообложения.

Штрафы за нарушение

Если кто-то нарушит особенности налогообложения, то заплатит 200% от суммы начисленного налогового обязательства.

Бизнес против

Законопроект только зарегистрировали, как его уже раскритиковали представители бизнеса. В частности, в Европейской бизнес ассоциации сказали, что законопроект хоть и для работников IТ, но на самом деле не учитывает их интересы.

Несмотря на декларируемую цель – помочь IТ, законопроект №3933, к сожалению, по мнению IТ-сообщества ЕБА, не учитывает ключевые для индустрии положения, сохранение контрактной формы взаимодействия, инициирует переход на жесткие и неудобные для ІТ трудовые отношения КЗоТ, а также незначительную продолжительность действия режима,

– отметили в ассоциации.

В ЕБА считают, что не нужно было устанавливать ограничение в 10 лет для действия льготного режима для работников IТ.

Также специалисты считают, что в законопроекте указали слишком высокий порог зарплаты, с которой будет действовать налогообложение. При "минималке" в 4 723 гривны, программистам придется зарабатывать не менее 3 743 долларов, чтобы воспользоваться программой, подсчитали в Ассоциации. Этот порог значительно превышает средние зарплаты в сфере ІТ в Украине.

Поэтому в ЕБА сомневаются в эффективности законопроекта.

Проект не повлияет на индустрию из-за установленных нереальных лимитов по зарплатам и формы взаимодействия компаний со специалистами. Закон может быть полезным IТ-компаниям, которые работают на 90% по указанным КВЭД, люди трудоустроены по КЗоТ и получают 4 тысячи долларов ежемесячно. Таких на рынке 2-3%,

– считает менеджер ЕБА Ольга Куничак.

При условии поднятия "минималки" до 6 тысяч гривен, минимальная зарплата для льготного налогообложения возрастет до 4 300 долларов, как мы уже подсчитали ранее в материале.

Когда закон вступит в силу

Пока законопроект только зарегистрировали и дали комитетам для ознакомления. Если за законопроект проголосуют, то соответствующие изменения вступят в силу с 1 января 2021 года и продлятся до 31 декабря 2030 года.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов от партии "Батькивщина" и "Слуга народа".

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IТ в Украине

По данным DOU в IТ-индустрии в начале года работали более 190 тысяч специалистов. При этом в Киеве средняя зарплата составляет 1,5-2 тысячи долларов, по информации Экономической правды.