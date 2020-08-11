ІТ-спеціалістам можуть запропонувати перейти з ФОП на трудову книжку і сплачувати податки за пільговою системою.

У Раді зареєстрували законопроєкт, яким хочуть допомогти ІТ, створивши для них пільгову систему оподаткування. Тільки-от самі представники ІТ просять цей закон не приймати. Що не так із законопроєктом №3933, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Які нові податки пропонують для ІТ

Податок на зарплати найманих працівників пропонують встановити на рівні 10%, тобто:

5% ПДФО (замість 18%);

(замість 18%); 5% ЄСВ (замість 22%).

До того ж, працівники ІТ не сплачуватимуть військового збору (1,5%).

До прибутків суб’єкта індустрії застосовується ставка податку на прибуток з коефіцієнтом 0,5, тобто – 9%.

Автори наголосили, що цим законопроєктом відчутно зменшать податки для ІТ-індустрії, навівши наступні цифри:

Щоправда, ці цифри дещо маніпулятивні, адже здебільшого працівники ІТ-сфери є ФОПами 3-ої групи, які співпрацюють з юридичною компанією. Тож сплачують вони 5% від своїх доходів, а не 10% як пропонують у законопроєкті.

Законопроєкт міг би бути вигідним для інших працівників галузі ІТ (не лише програмістів), але через жорсткі умови отримати пільгове оподаткування зможуть небагато. Далі розповідаємо чому.

Умови для пільгового оподаткування

Розмір зарплати

Працівникам ІТ надають пільгові умови оподаткування, якщо вони сплачують не менше від стандартних податків із 5 "мінімалок". Наразі мінімальна зарплата становить 4 723 гривні, але з вересня її збільшать до 5 тисяч, а з січня до 6 тисяч. Оскільки закон, якщо приймуть, вступить в дію з січня нового року, то розрахуємо, які податки доведеться платити працівникам ІТ:

ПДФО – 6 тисяч гривень * 5 * 18% = 5 400 гривень; ЄСВ – 6 тисяч гривень * 5 * 22% = 6 600 гривень. Тож виходить, що під пільгове оподаткування підпадуть лише ті, хто сплачуватиме мінімум 12 тисяч гривень податків в місяць.



12 тисяч гривень податків при 10% ставці – це зарплата 120 тисяч гривень або понад 4 300 доларів. Навіть для ринку ІТ це дуже високий поріг у зарплаті.

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Закритий перелік видів економічної діяльності (КВЕД)

Автори законопроєкту обмежили кількість працівників, які можуть скористатися пільговою системою до 6 видів згідно з КВЕД:

58.29 видання іншого програмного забезпечення;

58.21 видання комп'ютерних ігор;

62.01 комп'ютерне програмування;

62.02 консультування з питань інформатизації;

62.03 діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

62.09 інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

Не менше 90% з діяльності ІТ

Компанія, в якій працює працівник повинна отримувати не менше 90% доходів саме у сфері ІТ (йдеться про згадані вище види діяльності), щоб скористатися пільговим оподаткуванням. А не менш як 50% витрат компанії повинні йти на оплату праці.

Чиста репутація компанії

Компанія не повинна мати податкових боргів, а також не може бути визнана банкрутом.

Всіх вище перелічених вимог компанія повинна дотримуватися протягом 4 звітних кварталів, щоб приєднатися до системи пільгового оподаткування.

Штрафи за порушення

Якщо хтось порушить особливості оподаткування, то заплатить 200% від суми нарахованого податкового зобов'язання.

Бізнес проти

Законопроєкт лише зареєстрували, як його вже розкритикували представники бізнесу. Зокрема у Європейській бізнес асоціації сказали, що законопроєкт хоч і для працівників ІТ, але насправді не враховує їхні інтереси.

Незважаючи на задекларовану мету — допомогти ІТ, законопроєкт №3933, на жаль, на думку ІТ-спільноти ЄБА, не враховує ключові для індустрії положення, збереження контрактної форми взаємодії, ініціює перехід на негнучкі і незручні для ІТ трудові відносини з КЗпП, а також незначну тривалість дії режиму,

– відзначили в асоціації.

У ЄБА вважають, що не потрібно було встановлювати обмеження в 10 років для дії пільгового режиму для працівників ІТ.

Також фахівці вважають, що у законопроєкті вказали занадто високий поріг зарплати, з якої діятиме оподаткування. За "мінімалки" в 4 723 гривні, програмістам доведеться заробляти не менше як 3 743 долари, щоб скористатися програмою, підрахували в ЄБА. Цей поріг значно перевищує середні зарплати у сфері ІТ в Україні.

Тож у ЄБА сумніваються в ефективності законопроєкту.

Проєкт не вплине на індустрію через встановлені нереальні ліміти за зарплатами та форми взаємодії компаній з фахівцями. Закон може бути корисним ІТ-компаніям, які працюють на 90% за вказаними КВЕД, люди працевлаштовані за КЗпП та отримують 4 тисячі доларів щомісячно. Таких на ринку 2-3%,

– вважає менеджер ЄБА Ольга Кунічак.

За умови підняття "мінімалки" до 6 тисяч гривень, мінімальна зарплата для пільгового оподаткування зросте до 4 300 доларів, як ми вже підрахували раніше у матеріалі.

Коли закон набере чинності

Поки що законопроєкт лише зареєстрували та надали комітетам для ознайомлення. Якщо за законопроєкт проголосують, то відповідні зміни наберуть чинності з 1 січня 2021 року і триватимуть до 31 грудня 2030 року.

Авторами законопроєкту виступила група депутатів від партії "Батьківщина" та "Слуга народу".

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ІТ в Україні

За даними DOU в ІТ-індустрії на початку року працювали понад 190 тисяч фахівців. При цьому в Києві середня зарплата складає 1,5-2 тисячі доларів, за інформацією Економічної правди.