Налоги при Зеленском: что предлагают в команде

Представитель команды новоизбранного президента Владимира Зеленского Данил Гетманцев озвучил направления реформирования налоговой системы. Они должны сделать эффективной украинский фискальную политику и повысить благосостояние Украины. Как хотят реформировать, что из этого может выйти и легко это будет сделать, – исследовал 24 канал.

По словам Гетманцева, в команде Зеленского предусматривают: диджитализацию налогов, амнистию капитала, белые зарплаты, просмотр ЕСВ, всеобщее декларирование.

Мы попросили специалистов прокомментировать, какие из этих налоговых новаций будут полезны украинцам, а какие – сомнительны.

Первое, в чем сошлись эксперты – все предложенные новации не являются новыми и революционными. О них уже говорили давно, потребность в них назрела уже много лет назад. А в цивилизованных странах это все уже давно реализовывается.

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Диджитализация налогов

Советник Торгово-промышленной палаты Украины Олег Лиховид в комментарии 24 каналу отметил, что замыслы Гетманцева о диджитализации в налогах, а именно – представление налоговой отчетности, получения информации из налоговой через смартфон – уже выполнены предыдущей командой.

Хоть он и признает, что "определенные действия уже были проведены, но были проведены все действия, которые его команда еще только декларирует. Желающим остается только подключаться и пользоваться. Даже электронный чек через смартфон является реальностью,

– уточнил Лиховид.

Гетманцев жалуется, что в предыдущие годы государство остановилось только на электронном декларировании НДС. При этом почему-то не упоминает, что это дало возможность автоматического возврата НДС экспортерам, что возможно, является самой большой победой над "азаровщиной", которая царила в налоговой сфере, отметил советник ТПП.

Уплата налогов на единый счет стала бы безусловным позитивом, поддержал идею Лихровид. Однако проекты разработаны, и сам Гетманцев признает, что они лежат в Верховной Раде. Только не двигаются. Но ведь законы принимаются не президентом. Так что их сдвинет в парламенте? У команды ответа нет, отметил эксперт.

Так же нет ответа на то, что сдвинет с места застрявшую в том же парламенте ратификацию международных договоров об автоматическом международном обмене налоговой информацией, чтобы знать, где прячут деньги наши олигархи. Только договоры подписала предыдущая команда. А те же олигархи, которые кормят парламентские фракции, этой ратификации и не желают. Как же новая команда добьется нужного желания этих олигархов? Ответа снова нет,

– заметил Лиховид.

Управляющий партнер Pravovest Law Firm Глеб Сегида заметил, что диджитализация необходима всему государственному аппарату. Как во внутренней работе, так и в общении с бизнесом и гражданами. И главный вопрос здесь к министерствам и их ведомствам, а не президенту, который не отвечает за работу налоговой, таможни, Минюста и тому подобное.



Диджитализация налогов в значительной мере уже внедрена

Общее декларирование доходов

Это в целом верный подход, согласился Олег Лиховид. Только не хватает уточнения, кто будет отвечать за расчет и уплату самих налогов: плательщик-физлицо, источник дохода – юрлицо, которое принудительно назначили налоговым агентом? Если будет юрлицо, то всеобщее декларирование превратится в такую себе monkey job – заполнение бумажек без всех красивых европейских последствий.

Хорошая идея – ответственность государства перед налогоплательщиком за незаконные действия. Только если встать на реальную почву нашей жизни, то трудно представить суд, который признает хоть какие-то действия государства незаконными. Доказать такое сможет только физлицо, которое сотрет ноги в пути в Европейский суд по правам человека. Так такое уже и сейчас действует. И Украина там в лидерах по количеству исков к ней со стороны ее же граждан,

– отметил Лиховид.

Глеб Сегида идею с общим декларированием доходов считает скорее отрицательной.

"Ни граждане, ни органы налоговой не готовы к этому. А если не работают органы, которые должны отслеживать уклонение от уплаты налогов, то какой смысл с всеобщего декларирования", – отметил Сегида.

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Налог на выведенный капитал

Основатель юридической компании Amigo Partners Игорь Маркевич убежден, что идея о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал является обсуждаемой и востребованной у проевропейского и прозрачного бизнеса. Однако все будет зависеть от реализации этой идеи. При определенных условиях, налог на выведенный капитал может стать еще одним коррупционным фактором в обществе.

Глеб Сегида напомнил, что есть позиция МВФ, который требует бюджета с определенным уровнем дефицита.

Если в первые годы работы нового налога (на выведенный капитал – "24") не будут найдены компенсаторы или не урезаны соответственно расходы – такой закон и бюджет не будут поддержаны МВФ. А значит, прекратится сотрудничество и поступление траншей. А Украине много выплачивать по долгам в 2020-21 годах,

– уточнил он.

Зато Олег Лиховид отметил, что хотя за этот налог стоял горой и бизнес массово, и даже еще действующий президент – ничего у них не получилось. И пока не понятно, на чем базировать надежду, что выйдет у команды Зеленского.

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Налоговая амнистия

О налоговой амнистии Гетманцев сказал "чтобы олигархи не боялись". Но олигархи боятся не налогов, заметил Олег Лиховид. Они боятся, что у них заберут все, если они задумают завести сюда капиталы. И ни один суд в Украине их не защитит. Поэтому и прячут все подальше от украинских судов. Хотя Гетманцев и признает, что защита прав собственности – это проблема. Но не озвучил (по крайней мере, пока), как ее можно решить.



Новое налогообложения в Украине зависящее от пожеланий олигархов

Глеб Сегида амнистию капиталов считает возможным компенсатором для бюджета – он может получить миллиарды гривен в 2021-21 годах благодаря амнистии капиталов, и это поможет сгладить негативный эффект для бюджета от замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

А Игорь Маркевич выразил уверенность, что амнистия капитала или "нулевая декларация" фактически является единственным вариантом создания условий для перезагрузки налоговой системы.

Единый социальный взнос

По словам Гетманцева, ставка ЕСВ будет снижаться. Хотя он сам же и говорил, что в Украине эта ставка одна из самых низких в Европе.

По мнению Олега Лиховида, строить социальное обеспечение на налогообложение труда (чем и является ЕСВ) – это путь в тупик.

Социальные, в частности пенсионные обязательства, будут только расти – население старшеет, а работающих все меньше (ближайшие 10 лет из школы будет выходить в 1,5 раза меньше людей, чем уходят на пенсию) да и бегут они от такой соцзащиты. Поэтому финансирование социальной защиты нужно строить на иной базе, а ЕСВ просто отменять, как налог, который разрушает нормальные трудовые отношения,

– считает эксперт.

Президент – не парламент

Игорь Маркевич отметил, что идеи реформирования от команды Зеленского отражают большую часть ожидания бизнеса от новоизбранного Президента Украины. Практически все озвученные нововведения являются оправданными и актуальными.



Идеи налоговых реформаторов Зеленского правильные, под вопросом – реализация

Эксперты сходятся во мнении, что под вопросом не сами идеи, а их воплощение, механизмы внедрения. Уже неоднократно даже самые перспективные идеи сводились на нет неудачной реализацией.

Главный скепсис вызывает то, что соответствующие законы должны приниматься парламентом, а разработка подзаконных актов и их реализация – правительством. Президент может подавать законопроекты и даже определять их как неотложные, но это может ничего не дать. В парламенте есть так и непроголосованные неотложные законопроекты президента Порошенко еще с 2015 года,

– заметил Глеб Сегида.

Президент не является ответственным за экономическую политику – это задача парламента и правительства. И от того, каким образом будущий президент построит свои коммуникации с депутатами и министрами, как сможет адвокатировать и лоббировать свои инициативы – и будет зависеть выполнение его планов, констатировал эксперт.

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К чему стремиться команде Зеленского

Эксперт "Института национальной политики" Марина Багрова в комментарии 24 каналу отметила, что предложенная командой Зеленского идеология будет работать при условии демонополизации и деолигархизации многих секторов украинской экономики. Важно отделить политику от бизнеса. С бесконтрольными монополиями, которые выдавливают с рынков малый и средний бизнес, должно быть покончено.

Так куда направить Зеленскому и его команде усилия, по мнению экспертов:

1. Выработать общую стратегию. Впрочем, возможно она будет представлена позже, под парламентские выборы как программа партии, потому что экономическая политика – не задача президента.

2. Концентрировать усилия не только на нескольких законопроектах, а в том, чтобы в стране наконец-то начали работать хотя бы действующие законы.

3. Вместо назначения на основные государственные должности по партийным квотам сформировать класс государственных служащих из числа профессионалов, которые назначаются на конкурсной основе под контролем со стороны общественности.

Олег Лиховид заметил другое: по словам Данила Гетманцева, идеология партии "Слуга народа" – чистая либеральная экономика. Но опросы свидетельствуют, что 40% избирателей от новой власти ожидают снижения тарифов, следующее по популярности – социальная защита за счет государства. Он подытожил: придется партии менять или идеологию, или избирателей.