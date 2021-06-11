Об этом говорится в статье издания The Brussels Times "Европейские ценности – это не только флаги ЕС".

Если налоговый закон примут, то налогообложение предприятий в Украине может стать самым высоким в мире.

Если налоговая реформа, представленная в Верховной Раде недавно, будет принята, совокупное налогообложение предприятий может стать самым высоким в мире. Это нелогично в стране, которая защищает свою территорию от России, борется и просит от Германии и США политическую, финансовую и экономическую поддержку, а также вооружение. Поскольку такое непродуманное налогообложение только опустошит казну, что сыграет на руку России. Понимают ли это в Украине те, кто обращается за помощью к западу?

– говорится в статье.

В статье отмечается, что от таких действий украинская экономика, которая и так ослаблена боевыми действиями, напряженностью вдоль всех южных, восточных, а теперь и северных границ Украины, станет еще слабее. А усилиями украинских чиновников интеграция украинской и европейской экономик будет сведена к нулю.

"В связи с этим ЕС, очевидно, тщательно оценивает достижения и решения своих потенциальных членов в укреплении собственной экономики, снижении безработицы, повышении прозрачности и стабильности налогообложения, защиты иностранных и местных инвесторов", – говорится в статье.

Шаги, которые предпринимаются в направлении борьбы с коррупцией, также оцениваются в ЕС. Но пока Запад только наблюдает, как Украина движется в противоположном направлении, в то время, вместо того, чтобы видеть реальные и законные шаги в направлении декриминализации украинского общества и его представителей во власти.

Напомним, Кабинет Министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряда других налогов.

Джана Гансия, итальянский представитель Комитета Европейского парламента по развитию и подкомитета по налоговым вопросам, отметила, что желание украинских властей увеличить налоговое давление на бизнес во время коронакризиса противоречит принципам социальной справедливости.