Про це йдеться в статті видання The Brussels Times "Європейські цінності – це не тільки прапори ЄС".

Якщо податковий закон ухвалять, то оподаткування підприємств в Україні може стати найвищим у світі.

Якщо податкова реформа, представлена у Верховній Раді нещодавно, буде ухвалена, сукупне оподаткування підприємств може стати найвищим у світі. Це нелогічно в країні, яка захищає свою територію від Росії, бореться і просить від Німеччини й США політичну, фінансову та економічну підтримку, а також озброєння. Оскільки таке непродумане оподаткування тільки спустошить казну, що зіграє на руку Росії. Чи розуміють це в Україні ті, хто звертається по допомогу до заходу?

– йдеться в статті.

У статті зазначається, що від таких дій українська економіка, яка й так ослаблена бойовими діями, напруженістю вздовж усіх південних, східних, а тепер і північних кордонів України, стане ще слабшою. А зусиллями українських чиновників інтеграція української та європейської економік буде зведена до нуля.

"У зв'язку з цим ЄС, очевидно, ретельно оцінює досягнення і рішення своїх потенційних членів у зміцненні власної економіки, зниженні безробіття, підвищенні прозорості та стабільності оподаткування, захисту місцевих та іноземних інвесторів", – йдеться у статті.

Кроки, які робляться в напрямку боротьби з корупцією, також оцінюються в ЄС. Але поки Захід тільки спостерігає, як Україна рухається в протилежному напрямку, в той час, замість того, щоб бачити реальні й законні кроки в напрямку декриміналізації українського суспільства і його представників у владі.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету.

Документом пропонується підвищити ставки податків, зокрема, плати за використання води й лісів, екологічного податку, рентних платежів і акцизу на алкоголь та низки інших податків.

Джана Гансія, італійський представник Комітету Європейського парламенту з розвитку та підкомітету з податкових питань, зазначила, що бажання української влади збільшити податковий тиск на бізнес під час коронакризи суперечить принципам соціальної справедливості.