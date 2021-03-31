Налоговая амнистия на самом деле не решает проблем в Украине, а наоборот стимулирует людей уклоняться от уплаты налогов. Более того, Международный валютный фонд и Всемирный банк выступили против такой инициативы.

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, вряд ли налоговую амнистию ввели для украинского общества.

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И МВФ, и Всемирный банк против налоговой амнистии. Они говорят, что в мире нигде это не привело к положительным результатам, а также стимулирует дальнейшее уклонение от уплаты налогов,

– сказал Фурса.

Он отметил, что есть группа украинцев, которая столкнулась с огромными проблемами. Под давлением внешнего мира начал работать финансовый мониторинг и борьба с оффшорами.

"Группа людей, которые получали зарплату в конвертах или чем-то торговали – они сидят на куче кэша, но тратить его не могут. Они не могут принести в банк, вывезти за границу или что-то купить. Именно для этих людей и делается налоговая амнистия", – отметил Фурса

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Как пояснил Фурса, предприниматели понимают, что им не стоит платить 18% налога, если можно подождать и заплатить лишь 5%.

"Все завели, отмыли таким образом деньги и дальше будут продолжать уклоняться. Более того, теперь смогут показать любому банку деньги, потому что они их задекларировали", – подытожил инвестиционный банкир.

Что такое налоговая амнистия? Люди имеют возможность уплатить налоги с доходов, с которых раньше не платили. То, что сроки платежей уже истекли, не проблема. Таким образом плательщик заполняет так называемую нулевую декларацию. Люди имеют возможность уплатить налоги с доходов, с которых раньше не платили. То, что сроки платежей уже истекли, не проблема. Таким образом плательщик заполняет так называемую нулевую декларацию. Даниил Гетманцев считает, что налоговая амнистия позволит людям выйти из тени.

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