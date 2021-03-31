Податкова амністія насправді не розв'язує проблем в Україні, а навпаки стимулює людей ухилятися від сплати податків. Ба більше, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк виступили проти такої ініціативи.

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, навряд чи податкову амністію запровадили для українського суспільства.

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І МВФ, і Світовий банк проти податкової амністії. Вони кажуть, що у світі ніде це не призвело до позитивних результатів, а також стимулює подальше ухиляння від сплати податків,

– сказав Фурса.

Він зауважив, що є група українців, яка зіткнулась з величезними проблемами. Під тиском зовнішнього світу почав працювати фінансовий моніторинг та боротьба з офшорами.

"Група людей, які отримували зарплату в конвертах чи чимось торгували – вони сидять на купі кешу, але витрачати її не можуть. Вони не можуть принести в банк, вивезти за кордон чи щось купити. Саме для цих людей і робиться податкова амністія", – зазначив Фурса

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Як пояснив Фурса, підприємці розуміють, що їм не варто платили 18% податку, якщо можна почекати і заплатити лише 5%.

"Все завели, підмили у такий спосіб гроші і далі продовжуватимуть ухилятися. Ба більше, тепер зможуть показати будь-якому банку гроші, бо він їх задекларував", – підсумував інвестиційний банкір.

Що таке податкова амністія? Люди мають можливість сплатити податки з доходів, з яких раніше не сплачували. Те, що терміни платежів вже минули – не проблема. У такий спосіб платник заповнює так звану нульову декларацію. Люди мають можливість сплатити податки з доходів, з яких раніше не сплачували. Те, що терміни платежів вже минули – не проблема. У такий спосіб платник заповнює так звану нульову декларацію. Данило Гетманцев вважає, що податкова амністія дозволить людям вийти з тіні.

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