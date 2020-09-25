Незабаром Зеленський внесе у Верховну Раду закон про податкову амністію, – нардеп
Очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Володимир Зеленський внесе в парламент законопроєкт про податкову амністію. Це повинно статися вже найближчими днями.
За словами Гетманцева, текст законопроєкту вже узгоджений. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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З дня на день чекаємо законопроєкт про податкову амністію від президента. Цілі ясні. Завдання визначені. Текст узгоджений,
– зазначив парламентарій.
Гетманцев пояснив завдання податкової амністії:
- дати можливість людям вийти з тіні перед впровадженням автоматичного обміну податковою інформацією,
- залучити гроші в економіку і в бюджет.
"Якщо говорити про обсяг грошей в тіні в заощадженнях громадян... Ніхто не знає точної суми. За нашими розрахунками десь 50 мільярдів доларів. Якщо вдасться вивести хоча б 10, це буде перемогою", – додав глава комітету.