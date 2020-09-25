Очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що Володимир Зеленський внесе в парламент законопроєкт про податкову амністію. Це повинно статися вже найближчими днями.

За словами Гетманцева, текст законопроєкту вже узгоджений. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Цікаво Податкова амністія: що це означає та які ризики приховує

З дня на день чекаємо законопроєкт про податкову амністію від президента. Цілі ясні. Завдання визначені. Текст узгоджений,

– зазначив парламентарій.

Гетманцев пояснив завдання податкової амністії:

дати можливість людям вийти з тіні перед впровадженням автоматичного обміну податковою інформацією,

залучити гроші в економіку і в бюджет.

"Якщо говорити про обсяг грошей в тіні в заощадженнях громадян... Ніхто не знає точної суми. За нашими розрахунками десь 50 мільярдів доларів. Якщо вдасться вивести хоча б 10, це буде перемогою", – додав глава комітету.