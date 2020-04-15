Налоговая насчитала в Украине почти 1800 миллионеров

Украинцы продолжают подавать декларации о доходах за 2019 год – они имеют право это сделать до 1 июля. Налоговики среди уже поданных деклараций отметили 1761, в которой указан доход, превышающий 1 миллион гривен.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственной налоговой службы по итогам первого квартала работы (с января по март) с декларациями украинцев, которые рассказали о своих доходах за 2019 год.

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В целом более 1 миллиона гривен заработали 1761 физическое лицо.

Где в Украине больше всего миллионеров

702 – в столице Украины Киеве.

143 в Харьковской области.

129 – в Днепропетровской.

103 в Киевской.

Сколько налогов заплатили в бюджет официальные миллионеры

234 миллиона 400 тысяч гривен – такую сумму получит бюджет Украины с доходов украинцев, задекларировавших доходы свыше миллиона. Из этой суммы, к слову, 27,6 миллиона – это военный сбор.

Налоги с наибольших задекларированных сумм доходов

24,9 миллиона налогов заплатит житель Львовской области от получения иностранных доходов.

Чуть больше 8 миллионов каждый, оплатят собственники украинских предприятий из Одесской области и из Киева.

Украинцы, напомним, имеют право подать декларацию по 2019 год до 01 июля 2020 года. Последний день представления – 30 июня. Заплатить налоги с этих денег надо до 1 октября 2020 года.



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