01:16
15 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ

      Податкова нарахувала в Україні майже 1800 мільйонерів

      - Читать новость на русском
      В Україні - майже 1,8 тисячі офіційних мільйонерів / Ілюстративне фото (pixabay)

      Українці продовжують подавати декларації про доходи за 2019 рік – вони мають право це зробити до 1 липня. Податківці серед вже поданих декларацій відзначили 1761, у якій вказано дохід, що перевищує 1 мільйон гривень.

      Про це розповіли у пресслужбі Державної податкової служби за підсумками першого кварталу роботи (з січня по березень) із деклараціями українців, що розповіли про свої доходи за 2019 рік.

      Нагадаємо про важливе Що зміниться у квітні: надбавки до пенсій, 2 етап медреформи, карантин і податкові канікули

      Загалом більш як 1 мільйон гривень заробили 1761 фізична особа. 

      Де в Україні найбільше мільйонерів

      • 702 – у столиці України Києві.
      • 143 у Харківській області.
      • 129 – у Дніпропетровській.
      • 103 у Київській.

      Скільки податків заплатили в бюджет офіційні мільйонери

      234 мільйони 400 тисяч гривень – таку суму отримає бюджет України з доходів українців, які задекларували доходи у понад мільйон. З цієї суми, до слова, 27,6 мільйона – це військовий збір.

      Податки із найбільших задекларованих сум доходів

      • 24,9 мільйона податків сплатить мешканець Львівської області від отримання іноземних доходів.
      • Трохи більше за 8 мільйонів кожен сплатять власники українських підприємств з Одеської області та з Києва.

      Українці, нагадаємо, мають право подати декларацію за 2019 рік до 01 липня 2020 року. Останній день подання – 30 червня. Заплатити податки з цих грошей треба до 1 жовтня 2020 року.

      З'арплата
      Якою була середня зарплата українця в епоху "до коронавірусу" / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Податки Гроші Державна податкова служба Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      14 квітня , 18:38 Валерій Шайтанов: біографія та факти про затриманого генерал-майора
      Новини України 7584
      14 квітня , 19:31 Коли Рада збереться на позачергове засідання: версія "Слуги народу" та Разумкова
      Новини України 4525
      14 квітня , 22:19 Коронавірус у США: хворих понад пів мільйона, кількість померлих зросла
      Лікування 41848
      сьогодні , 00:46 Новини про коронавірус 14 квітня: у світі майже 2 мільйони інфікованих
      Новини України 16736
      сьогодні , 00:17 Депутатка Єсенович закликала йти в храми, попри карантин: вона – вже у "Чистилищі"
      Новини України 6155
      14 квітня , 18:51 Коронавірус в окупованому Криму: кількість хворих зросла до 40 людей
      Лікування 20801
      14 квітня , 21:12 Заступник Кличка Поворозник вимагав хабарі у сотні тисяч доларів: СБУ затримала посередника
      Новини України 6277
      14 квітня , 18:41 На Донбасі у руках військових вибухнув міномет: один загиблий, восьмеро поранених
      Новини України 2329
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      14 квітня , 17:52 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      Настя Сукач
      14 квітня , 17:36 Хто і навіщо підпалив Чорнобильську зону?
      Ілля Кротенко