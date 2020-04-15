Податкова нарахувала в Україні майже 1800 мільйонерів
Українці продовжують подавати декларації про доходи за 2019 рік – вони мають право це зробити до 1 липня. Податківці серед вже поданих декларацій відзначили 1761, у якій вказано дохід, що перевищує 1 мільйон гривень.
Про це розповіли у пресслужбі Державної податкової служби за підсумками першого кварталу роботи (з січня по березень) із деклараціями українців, що розповіли про свої доходи за 2019 рік.
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Загалом більш як 1 мільйон гривень заробили 1761 фізична особа.
Де в Україні найбільше мільйонерів
- 702 – у столиці України Києві.
- 143 у Харківській області.
- 129 – у Дніпропетровській.
- 103 у Київській.
Скільки податків заплатили в бюджет офіційні мільйонери
234 мільйони 400 тисяч гривень – таку суму отримає бюджет України з доходів українців, які задекларували доходи у понад мільйон. З цієї суми, до слова, 27,6 мільйона – це військовий збір.
Податки із найбільших задекларованих сум доходів
- 24,9 мільйона податків сплатить мешканець Львівської області від отримання іноземних доходів.
- Трохи більше за 8 мільйонів кожен сплатять власники українських підприємств з Одеської області та з Києва.
Українці, нагадаємо, мають право подати декларацію за 2019 рік до 01 липня 2020 року. Останній день подання – 30 червня. Заплатити податки з цих грошей треба до 1 жовтня 2020 року.
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