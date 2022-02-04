Об этом в комментарии рассказал политолог Николай Давыдюк.

"Тех, кого видно – проще давить. А тех, кто скрывается за ФЛПовой оптимизацией, или вообще пытается скрывать любой налог, или просто сидит на коррупционных потоках, – никто ловить не хочет. С ними могут договариваться "в серую"", – подчеркнул Давыдюк.

Причинами этого эксперт назвал то, что в Украине недореформирована налоговая служба, создается политическое давление и ведутся политические игры. Результат этого – давление на бизнес и отрицательный инвестиционный климат.

"После таких событий в целом ухудшается инвестиционный климат. Часть инвесторов не захотят заходить в нашу экономику, плюс добавьте к этому еще российскую агрессию, коррупционный фактор риска, а также неблагоприятные налоговые условия. Это однозначно уменьшает желание многих инвесторов заходить в нашу страну", – объяснил политолог.

Таких примеров давления на бизнес очень много, рассказал Давыдюк. Среди них он назвал недавние обыски в металлургических компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Практически в каждом крупном городе и регионе есть крупные налогоплательщики, в том числе иностранные, находящиеся под давлением. Мы помним как недавно был скандал с "АрселорМиттал Кривой Рог", что потом выводили деньги потому, что действительно испугались налоговиков", – добавил Давыдюк.

По информации СМИ, прошлый год стал рекордным по сумме уплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста" – 52,7 миллиарда гривен. Этому способствовала благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.

1 февраля правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы в Кривом Роге. Причиной назвали налоговые нарушения. В "Метинвесте" рассказали, что налоговые органы не подтверждают наличие какого-то налогового долга у группы и официально предоставили информацию о его отсутствии.