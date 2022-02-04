Про це в коментарі розповів політолог Микола Давидюк.

"Тих, кого видно – простіше давити. А тих, хто ховається за ФОПовою оптимізацією, або взагалі намагається приховувати будь-який податок, чи просто сидить на корупційних потоках, – ніхто ловити не хоче. З ними можуть домовлятися "в сіру"", – наголосив Давидюк.

Причинами цього експерт назвав те, що в Україні недореформована податкова служба, створюється політичний тиск і ведуться політичні ігри. Результатом цього є тиск на бізнес і негативний інвестиційний клімат.

"Після таких подій в цілому, погіршується інвестиційний клімат. Частина інвесторів не захочуть заходити в нашу економіку, плюс додайте до цього ще російську агресію, корупційний фактор ризику, а також несприятливі податкові умови. Це однозначно зменшує бажання багатьох інвесторів заходити в нашу країну", – пояснив політолог.

Таких прикладів тиску на бізнес дуже багато, розповів Давидюк. Серед них він назвав нещодавні обшуки в металургійних компаніях "Метінвест" і "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Практично в кожному великому місті та регіоні є великі платники податків, в тому числі іноземні, які потерпають від тиску. Ми пам’ятаємо як нещодавно був скандал з "АрселорМіттал Кривий Ріг", що потім виводили гроші тому, що дійсно злякалися податківців", – додав Давидюк.

За інформацією ЗМІ, минулий рік став рекордним за сумою виплачених податків за всю історію існування "Метінвесту" – 52,7 мільярда гривень. Цьому посприяли сприятлива ринкова ситуація й підвищення операційної ефективності компанії.

1 лютого правоохоронці почали проводити обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи в Кривому Розі. Причиною назвали податкові порушення. У "Метінвесті" розповіли, що податкові органи не підтверджують наявність будь-якого податкового боргу у групи і офіційно надали інформацію про його відсутність.