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      Налоговики разоблачили застройщиков-мошенников

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      Евгений Бамбизов
      Евгений Бамбизов / ukranews.com

      На рынке первичной жилой недвижимости распространено бесконтрольное строительство, подвергающее опасности будущих жителей новостроек.

      Застройщики маскируются под физических лиц и строят жилье "как для себя". На практике это означает, что они лишены надлежащего государственного контроля, не несут в полной мере ответственности перед городскими властями и не могут гарантировать покупателям комфортное и безопасное жилье. Кроме того, они всячески избегают уплаты налогов, ограничиваясь минимальными налоговыми обязательствами как для физлиц, в то время как масштабы строительства свидетельствуют о большой экономической деятельности. Об этом рассказал и.о. заместителя Главы ГФС Евгений Бамбизов.

      "Схема наработанная годами. На рынок выходит не строительная компания – а частный застройщик, физическое лицо, которое строит "для себя"... Получается привлекательный земельный участок (каким образом физлицу его предоставляют – большой вопрос к местной власти). Затем владелец земли привлекает компанию-застройщика (уже юридическое лицо), с которой заключается договор генподряда. Тот ограждает участок зеленым забором, нанимает рабочих (в основном – нелегально, без оформления трудовых отношений), от своего имени вывешивает паспорт новостройки и открывает отдел продаж ... Какого качества булет это жилье и не будет ли опасным для жителей – эти вопросы на фоне весьма привлекательных цен автоматически опускаются ... Недопроданные квартиры в введенном в эксплуатацию доме реализуются заключением договоров купли-продажи недвижимого имущества у нотариуса. Опять же, продажа – от имени физического лица – владельца. При этом стоимость объекта, которая фиксируется по договору, существенно занижается", – рассказал детали Евгений Бамбизов.

      Объемы налоговых обязательств, которые платят физическое лицо и строительная компания, отличаются почти в десять раз. Физическое лицо, которое строит жилье для собственных нужд, в случае продажи имущественных прав или самого жилья, которое введено в эксплуатацию, платит государству налог на доходы физлиц (5%) и военный сбор (1,5%). В то время как юридическое лицо – компания-застройщик – должна уплатить налог на прибыль (18%), единый социальный взнос (22%) и НДС (20%).

      По словам Бамбизова, ГФС обратила внимание на две с половиной тысячи физлиц, которые "для себя" настроили и продали почти 3,5 млн квадратных метров жилья. Это более 12 тыс. объектов с более 40 тыс. квартир. Причем, 88 физлиц оказались владельцами 50 и более объектов.

      "Мы начинаем проверку таких "микробизнесменов". Убежден: мошенникам, которые обманывают государство, разрушают рынок и подвергают опасности людей не место в строительном бизнесе", – отметил налоговик.

      Теги: Новости Украины Деньги Мошенничество Новости недвижимости Налоги Государственная фискальная служба
      Источник: 24 Канал
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