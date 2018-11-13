16:04
13 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Комплекси Путіна. Собчак проти Симоньян
      Вєсті Кремля
      22:33, 12 листопада
      Вєсті.UA. Перевтілення Ляшка. Помста Барни
      Вєсті.UA
      21:40, 12 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Податківці викрили забудовників-шахраїв

      178 Читать новость на русском
      Євген Бамбізов
      Євген Бамбізов / ukranews.com

      На ринку первинної житлової нерухомості поширене безконтрольне будівництво, яке наражає на небезпеку майбутніх жителів новобудов.

      Забудовники маскуються під фізичних осіб та зводять житло "як для себе". На практиці це означає, що вони позбавлені належного державного контролю, не несуть в повній мірі відповідальності перед міською владою та не можуть гарантувати покупцям комфортне й безпечне житло. Крім того, вони всіляко уникають сплати податків, обмежуючись мінімальними податковими зобов'язаннями як для фізосіб, в той час як масштаби будівництва свідчать про велику економічну діяльність. Про це розповів в.о. заступника Голови ДФС Євген Бамбізов.

      "Схема напрацьована роками. На ринок виходить не будівельна компанія – а приватний забудовник, фізична особа, що будує "для себе"… Отримується приваблива земельна ділянка (яким чином фізособі її надають – велике питання до місцевої влади). Затим власник землі залучає компанію-забудовника (вже юридичну особу), з якою укладається договір генпідряду. Той огороджує ділянку зеленим парканом, наймає робочих (здебільшого – нелегально, без оформлення трудових відносин), від свого імені вивішує паспорт новобудови й відкриває відділ продажу… Якої якості буде те житло й чи не стане небезпечним для мешканців – ці питання на тлі надто привабливих цін автоматично опускаються… Недопродані квартири у введеному до експлуатації будинку реалізуються укладанням договорів купівлі-продажу нерухомого майна у нотаріуса. Знову ж таки, продаж – від імені фізичної особи – власника. При цьому вартість об'єкту , що фіксується по договору, суттєво занижується", – розповів деталі Євген Бамбізов.

      Обсяги податкових зобов'язань, які сплачують фізична особа та будівельна компанія, відрізняються майже вдесятеро. Фізична особа, що будує житло для власних потреб, в разі продажу майнових прав чи самого житла, яке введене до експлуатації, сплачує державі податок на доходи фізосіб (5%) та військовий збір (1,5%). В той час як юридична особа – компанія-забудовник – повинна сплатити податок на прибуток (18%), єдиний соціальний внесок (22%) та ПДВ (20%).

      За словами Бамбізова, ДФС звернула увагу на дві з половиною тисячі фізосіб, які "для себе" набудували та продали майже 3,5 млн квадратних метрів житла. Це понад 12 тис. об'єктів з понад 40 тис. квартир. Причому, 88 фізосіб виявилися власниками 50 й більше об'єктів.

      "Ми розпочинаємо перевірку таких "мікробізнесменів". Переконаний: шахраям, які ошукують державу, руйнують ринок й наражають на небезпеку покупців, не місце у будівельному бізнесі", – наголосив податківець.

      Теги: Новини України Гроші Шахрайство Державна фіскальна служба Податки Новини нерухомості
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      сьогодні , 16:02 Два місяці Нової школи: досягнення і провали
      37
      Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      сьогодні , 15:00 Чому Захід може пом'якшити санкції проти Росії
      Дмитро Снєгирьов 653
      Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      сьогодні , 13:00 Расшатанная психика Путина и Четвертый Рейх: о евротрещинах между национализмом и патриотизмом
      Іван Яковина 595
      "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      сьогодні , 12:00 "Безсмертні": чому Добкін та Кернес не будуть покарані
      Артем Овдієнко 1581
      Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      сьогодні , 11:19 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 3371
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Чи потрібен українським авто техпаспорт для в'їзду у ЄС: важливий коментар Мінінфраструктури
       23 вересня 2017 , 00:28
      У Львові активно поширюється псевдо-волонтерство
       18 березня 2015 , 13:32
      Ліга Європи: лідер Лейпцига, ймовірно, не зіграє проти Зорі
       30 серпня , 10:39
      Відомий італійський форвард перейшов у клуб третього іспанського дивізіону
       30 серпня , 16:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук