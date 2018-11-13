Податківці викрили забудовників-шахраїв

На ринку первинної житлової нерухомості поширене безконтрольне будівництво, яке наражає на небезпеку майбутніх жителів новобудов.

Забудовники маскуються під фізичних осіб та зводять житло "як для себе". На практиці це означає, що вони позбавлені належного державного контролю, не несуть в повній мірі відповідальності перед міською владою та не можуть гарантувати покупцям комфортне й безпечне житло. Крім того, вони всіляко уникають сплати податків, обмежуючись мінімальними податковими зобов'язаннями як для фізосіб, в той час як масштаби будівництва свідчать про велику економічну діяльність. Про це розповів в.о. заступника Голови ДФС Євген Бамбізов.

"Схема напрацьована роками. На ринок виходить не будівельна компанія – а приватний забудовник, фізична особа, що будує "для себе"… Отримується приваблива земельна ділянка (яким чином фізособі її надають – велике питання до місцевої влади). Затим власник землі залучає компанію-забудовника (вже юридичну особу), з якою укладається договір генпідряду. Той огороджує ділянку зеленим парканом, наймає робочих (здебільшого – нелегально, без оформлення трудових відносин), від свого імені вивішує паспорт новобудови й відкриває відділ продажу… Якої якості буде те житло й чи не стане небезпечним для мешканців – ці питання на тлі надто привабливих цін автоматично опускаються… Недопродані квартири у введеному до експлуатації будинку реалізуються укладанням договорів купівлі-продажу нерухомого майна у нотаріуса. Знову ж таки, продаж – від імені фізичної особи – власника. При цьому вартість об'єкту , що фіксується по договору, суттєво занижується", – розповів деталі Євген Бамбізов.

Обсяги податкових зобов'язань, які сплачують фізична особа та будівельна компанія, відрізняються майже вдесятеро. Фізична особа, що будує житло для власних потреб, в разі продажу майнових прав чи самого житла, яке введене до експлуатації, сплачує державі податок на доходи фізосіб (5%) та військовий збір (1,5%). В той час як юридична особа – компанія-забудовник – повинна сплатити податок на прибуток (18%), єдиний соціальний внесок (22%) та ПДВ (20%).

За словами Бамбізова, ДФС звернула увагу на дві з половиною тисячі фізосіб, які "для себе" набудували та продали майже 3,5 млн квадратних метрів житла. Це понад 12 тис. об'єктів з понад 40 тис. квартир. Причому, 88 фізосіб виявилися власниками 50 й більше об'єктів.

"Ми розпочинаємо перевірку таких "мікробізнесменів". Переконаний: шахраям, які ошукують державу, руйнують ринок й наражають на небезпеку покупців, не місце у будівельному бізнесі", – наголосив податківець.