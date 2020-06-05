Мошенники минимум год систематически воровали миллиарды гривен. Происходило все через электронную операционную систему, созданную для защиты налоговой службы от коррупционных сделок.

Из-за преступных схем только по налогу на добавленную стоимость госбюджет недополучил более 30 миллиардов гривен. Об этом сообщили на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады, пишет 24 канал.

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На заседании, кроме членов ВСК, присутствовали нардепы, а также руководители Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы.

Что известно об "отмывании" денег

В частности, глава налоговой службы Алексей Любченко объяснил, что "отмывание" бюджетных денег происходило через так называемые скрутки. К фиктивным операциям ежемесячно привлекалось до 260 предприятий.

Он также отметил, что по состоянию на 1 мая, вся информационно-коммуникационная система ГНС ​​Украины, серверное оборудование к ней, все IT-нематериальные активы, которыми фактически пользовалась служба, находились на балансе другого юридического лица. Говорится о Государственной фискальной службе.

"Это сделало невозможным их надлежащее содержание и функционирование", – рассказал глава Налоговой службы.



Алексей Любченко / Фото "Главком"

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила что есть разработчики технического задания, которые обеспечили функционирование этой системы. И для правоохранительных органов это первые люди, которые ответственны за коррупционные схемы.



Заседание ВСК по вопросам коррупции / Скриншот из видео

На заседании присутствовала Юлия Тимошенко. Во время брифинга она отметила, что Украина недополучила из бюджета более 40 миллиардов гривен. Именно такую ​​сумму предусматривает нынешний транш от МВФ.

Это колоссальные суммы, которые могут закрыть все проблемы Украины и которые хотят позаимствовать у МВФ,

– отметила депутат.

Сейчас идет расследование масштабных коррупционных схем. В Верховной Раде создали временную следственную комиссию, которая уже проанализировала базы данных и масштабы хищений за последние полгода. Имена причастных пока не разглашают.