Шахраї щонайменше рік систематично крали мільярди гривень. Відбувалося все через електронну операційну систему, створену для захисту податкової служби від корупційних оборудок.

Через злочинні схеми лише по податку на додану вартість держбюджет недоотримав понад 30 мільярдів гривень. Про це повідомили під час засідання Тимчасово слідчої комісії Верховної Ради, пише 24 канал.

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На засіданні, крім членів ТСК, були присутні нардепи, а також керівники Державної податкової служби, Державної митної служби.

Що відомо про "відмивання" грошей

Зокрема, голова податкової служби Олексій Любченко пояснив, що "відмивання" бюджетних грошей відбувалося через так звані скрутки. До фіктивних операцій щомісяця долучалося до 260 підприємств.

Він також відзначив, що станом на 1 травня , вся інформаційно-комунікаційна система ДПС України, серверне обладнання до них, всі IT-нематеріальні активи, якими, фактично, користувалась служба, перебували на балансі іншої юридичної особи. Мовиться про Державну фіскальну службу.

"Це унеможливило їхнє належне утримування і функціонування", – розповів голова Податкової служби.



Олексій Любченко / Фото "Главком"

Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила. що є розробники технічного завдання, які забезпечили функціонування цієї системи. І для правоохоронних органів це перші люди, які відповідальні за корупційні схеми.



Засідання ТСК з питань корупції / Скриншот з відео

На засіданні була присутня Юлія Тимошенко. Під час брифінгу вона зазначила, що Україна недоотримала з бюджету більш, ніж 40 мільярдів гривень. Саме таку суму передбачає цьогорічний транш від МВФ.

Це колосальні суми, які можуть закрити всі проблеми України і які хочуть запозичити в МВФ,

– наголосила депутатка.

Нині триває розслідування масштабних корупційних схем. У Верховній Раді створили тимчасову слідчу комісію, яка вже проаналізувала бази даних і масштаби розкрадань за останні півроку. Імена причетних поки що не розголошують.