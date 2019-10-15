Налоговое напряжение: что будет внедрять команда "Слуги народа" для ФЛП

О нововведении для ФЛП, вилле жены Авакова, деоффшоризации экономики, всеобщем декларировании доходов – в программе "Вот оно как" с Алисой Юрченко рассказал народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

О ФЛП

– В сфере публичных финансов, когда мы шли во власть, то четко понимали, что мы будем делать. Мы говорили о том, что некоторые решения могут быть непопулярными, а некоторые популярными. Кстати, большинство решений, которые мы приняли, то они все же являются популярными и воспринимаются обществом весьма положительно.

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– Вопрос о ФЛП – это на самом деле не вопрос о ФЛП, а законопроект, направленный на детенизацию экономики Украины. Он направлен в первую очередь против злоупотреблений крупного бизнеса с использованием инструмента единого налога. То есть, когда большой магазин продает свои товары через 10 или больше ФЛП и таким образом уклоняется от налогообложения.

Этот законопроект был переписан дважды. Впервые – до первого чтения мы подали законопроект со значком "1", то есть альтернативный депутатский законопроект. И потом ко второму чтению он был существенно изменен.

– Законопроект о едином счете для предпринимателей был переписан практически полностью от того варианта, который был внесен в начале сентября в Верховную Раду.



Даниил Гетманцев

– Такие публичные обсуждения, которые мы устраиваем в комитете, они проявляют достаточно много изъянов в тех редакциях, решениях, которые мы предлагаем для принятия. Поэтому они являются полезными, мне кажется, что это достаточно удачная практика, когда мы это все обсуждаем, учитываем и получаем достаточно качественный документ на выходе.

– У нас идет дискуссия, наверное, мы улучшим положение плательщиков единого налога. Мы уже, кстати, увеличили лимит для второй группы с полутора миллиона до 2,5 миллионов. То есть этот процесс продолжается.

– Но сам по себе законопроект, который проголосован Верховной Радой, он направлен против крупного бизнеса. Который массово использует инструмент единого налога, чтобы не платить НДС, чтобы реализовывать контрабандный товар, чтобы не платить налог на прибыль предприятий.



Интервью с Гетманцевым

– Что касается ФЛП с 1 января 2021 года, которых мы просим вести учет своих операций с использованием электронного чека. То есть это приложение на телефоне, которое вы можете скачать из сайта налоговой службы. Первая группа плательщиков единого налога вообще не обязана вести учет каким-то образом своих операций. Те, кто работают на рынках, те, кто оказывают бытовые услуги населению – они не обязаны вести учет операций с использованием или электронного чека, или регистратора расчетных операций.

О вилле жены Авакова

– Жена Арсена Авакова, которая сдает роскошную виллу в Италии как туристический объект в аренду, должна платить за это налоги в Украине. В то же время она это должна сделать сама в своей ежегодной декларации.



Роскошная вилла Авакова в Италии

– Потому что если мы с вами получаем доход иностранный, то мы обязаны только в силу этого подавать ежегодную декларацию. Поэтому пусть бежит подает декларацию.

О деофшоризации экономики

– Мы предложили такую норму к которой, если ваша компания получила прибыль за рубежом, то вы должны из этой прибыли здесь (в Украине, – 24 канал) уплатить 18% налогового дохода финансовых лиц.

– Есть большое сопротивление в отношении этой идеи. Вы видите, как оценивают наши инициативы и как их критикуют, и это касается не только деофшоризации, но и других наших инициатив относительно справедливости налогообложения крупного бизнеса. Эти компании утверждают в том, что мы идем правильным путем и фракцию нашу убеждают в том, что мы делаем правильные вещи для Украины. Хотя они действительно не популярны, и нас за это "мочат", как у вас говорят среди журналистов.

О всеобщем декларировании доходов

– В нашей концепции – это посемейное декларирование, когда вы можете задекларировать всю свою семью в одной декларации, свой совокупный налогооблагаемый доход и свои так называемые "вычеты", которые идут на ваших иждивенцев или, например, на детей, все льготы, которые вы имеете на семью в целом. Таким образом вы уменьшаете уровень своего налогообложения.

Всеобщее декларирование – это финансово выгоднее, чем то состояние, в котором мы находимся сейчас. Вы знаете, сколько вы налогов заплатили за прошлый месяц? Это сложно посчитать. Люди не чувствуют ту сумму, которую они платят государству, и это очень плохо.

– Если бы украинцы заполняли декларацию и использовали все те возможности, которые сейчас дает закон, то понимали бы, что платят меньше и это на самом деле очень большие средства, которые они могут сэкономить.

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– Этот процесс превращался из неприятного в приятное, потому оформляя декларацию, экономите на деньгах, которые вы платите государству. На этом можно заработать деньги бесспорно.

Как это будет работать?

Контролирующий орган должен предоставить гражданину проект декларации в электронной форме. Если он со всем согласен, то подтверждает этот документ. Если не согласен, потому что есть, например, дополнительные доходы, права на льготы, то нужно их там указать, тогда уменьшается обложенная налогом сумма. После этого гражданину показывает сумму, которую государство должно вернуть, и если все верно – он подтверждает свою декларацию.

Что получает от этого государство?

Нардеп сказал, что от самого всеобщего декларирования государство не получает ничего.

"Государство даже может получит меньше налогов, но мы должны исходить не из этого. Государство должно обеспечить справедливость налогообложения, а это тогда когда мы платим с вами налог не с дохода, а чистого дохода, то есть с разницы между вашими расходами и доходами. Чистый доход достигается увеличением разнообразных вычетов", – добавил Гетманцев.

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