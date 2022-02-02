На просьбу представителей компании предоставить информацию об основаниях для утверждения, что существует определенная недоплата налогов в сумме 18 млрд грн, не было получено никакого ответа.
Отметим, что только в 2021 году компания металлургических предприятий перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.
Игнорируя эти факты, на предприятиях провели обыски, осуществленные со значительными нарушениями законодательства.
Под обыски попали и территории, которые не были указаны в судебных решениях. Адвокаты компании пытались зафиксировать следственные действия с помощью видео, однако правоохранители блокировали такую возможность. Указанные действия правоохранительных органов противоречат требованиям законодательства Украины и будут обжалованы в судебном порядке.
Поскольку поведение правоохранителей выходило за пределы правового поля существуют догадки, что настоящей целью организованных обысков было не выявление вещей или документов, связанных с расследованием, а сугубо запугивание и притеснение бизнеса.
Что известно о компаниях, подвергшихся притеснениям:
- В начале января Офис генпрокурора арестовал банковские счета "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).
- В декабре 2021 года налоговая доначислила "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.
- На "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.