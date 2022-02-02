На просьбу представителей компании предоставить информацию об основаниях для утверждения, что существует определенная недоплата налогов в сумме 18 млрд грн, не было получено никакого ответа.

Отметим, что только в 2021 году компания металлургических предприятий перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в прошлом году.

Игнорируя эти факты, на предприятиях провели обыски, осуществленные со значительными нарушениями законодательства.

Заметим! Обыски провели на основании "дефектного" определения суда. В нем не указан срок его действия, что прямо противоречит нормам Уголовного процессуального кодекса Украины.

Под обыски попали и территории, которые не были указаны в судебных решениях. Адвокаты компании пытались зафиксировать следственные действия с помощью видео, однако правоохранители блокировали такую возможность. Указанные действия правоохранительных органов противоречат требованиям законодательства Украины и будут обжалованы в судебном порядке.

Поскольку поведение правоохранителей выходило за пределы правового поля существуют догадки, что настоящей целью организованных обысков было не выявление вещей или документов, связанных с расследованием, а сугубо запугивание и притеснение бизнеса.

Что известно о компаниях, подвергшихся притеснениям: