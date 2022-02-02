На прохання представників компанії надати інформацію про підстави для ствердження, що існує певна недоплата податків у сумі 18 млрд грн, не було отримано жодної відповіді.

Зазначимо, що лише у 2021 році компанія металургійних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 раза більше, ніж торік.

Ігноруючи ці факти, на підприємствах провели обшуки, здійснені зі значними порушеннями законодавства.

Зауважимо! Обшуки провели на підставі "дефектної" ухвали суду. В ній не зазначений термін її дії, що прямо суперечить нормам Кримінального процесуального кодексу України.

Під обшуки потрапили й території, яких не було вказано у судових рішеннях. Адвокати компанії намагалися зафіксувати слідчі дії за допомогою відео, проте правоохоронці блокували таку можливість. Зазначені дії правоохоронних органів суперечать вимогам законодавства України та будуть оскаржені у судовому порядку.

Оскільки поведінка правоохоронців виходила за межі правового поля існують здогадки, що справжньою метою організованих обшуків було не виявлення речей чи документів, пов'язаних із розслідуванням, а суто залякування та утиск бізнесу.

Що відомо про компанії, які зазнали утисків: