В первую очередь, это повышение акциза на алкоголь, увеличение ставки экологического налога на двуокись углерода и индексация ставок рентной платы за пользование радиочастотами.

Классический случай, когда власть наступает на те же грабли – это повышение акцизного налога на ликеро-водочную продукцию. Четыре года назад ставку этого налога уже увеличивали на 20% и ожидали, что в бюджет поступят дополнительные 1,5 миллиарда гривен. Но случилось по-другому, государство не только не получило этих денег, но и "осталось в минусе".

Причина в том, что поступления от акцизного налога на ликеро-водочную продукцию существенно уменьшились. Поэтому на этот раз решили увеличивать налог не на 20%, а на скромных 5%. Однако эксперты считают, что это даст теневому производству хорошие стимулы и эффект будет таким же, как это было в 2017 году.

Также эксперты считают неуместным введение специального коэффициента, который предлагается применять к акцизному налогу, который уплачивается производителями/импортерами табачных изделий при установленных условиях. Этот коэффициент не является экономически обоснованным и не коррелируется с имеющимся графиком ежегодного повышения ставок акцизного налога на табачные изделия в соответствии с Налоговым кодексом.

Негативную реакцию вызвало и радикальное предложение "ограничивать на основании решения суда права выезда за границу руководителя предприятия-должника до полного погашения налогового долга".

Но наибольший резонанс вызвало положение по увеличению ренты на добычу железной руды. В ФРУ отметили, что предложенные изменения могут иметь негативное влияние на поступление налогов в бюджет, а главное – могут способствовать закрытию и ликвидации производств, которое спровоцирует целую цепь кризисных событий.