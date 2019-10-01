Налоговый комитет под председательством Гетьманцева выполняет установки Коломойского, – эксперты

27 августа, за 2 дня до начала работы нового парламента появилось интервью Игоря Коломойского. В нем бизнесмен посчитал деньги других олигархов и фактически призвал новые власти повысить для них ренту за пользование недрами.

"Себе все, всем остальным закон" – такая редакция известной фразы лучше всего иллюстрирует новую политику властной команды. И это касается не только ФЛП. Новации для крупного бизнеса также неприятно поразили экономистов. Эксперты обращают внимание: налоговый комитет парламента фактически выполняет установки одного влиятельного олигарха.

27 августа, за 2 дня до начала работы нового парламента на сайте "Цензор" опубликовали интервью Игоря Коломойского. В нем бизнесмен посчитал деньги других олигархов и фактически призвал новые власти повысить для них ренту за пользование недрами. Невероятно, но факт, через несколько дней появился законопроект №1210, в котором авторы учли пожелания Коломойского, указывают специалисты.

Законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекты №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

Это может привести к тому, что цена добычи станет невыгодной. В этом случае, это скорее создаст проблемы и вытеснение Украины с рынка. Речь идет о совокупной операции по рейдерскому захвату бизнеса Криворожстали. А для этого ему нужно создать со всех сторон настолько неблагоприятные условия, что он должен просто махнуть рукой и продать за бесценок украинский актив,

– объясняет Борис Кушнирук, председатель экспертного аналитического совета Украинского аналитического центра.

Сам же председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев изданию "Новое время" рассказывал, что "... у Министерства финансов есть необходимые расчеты, которые показывают, что уровень налогообложения рудодобывающих компаний крайне низкий по сравнению с другими странами при благоприятной конъюнктуре рынка дает возможность получить сверхприбыли, чем еще больше увеличить имущественное расслоение в обществе и что, согласитесь, не справедливо".