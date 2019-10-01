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      Податковий комітет під головуванням Гетьманцева виконує настанови Коломойського, – експерти

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      Данило Гетманцев
      Данило Гетманцев / 5.ua

      27 серпня, за 2 дні до початку роботи нового парламенту з'явилося інтерв'ю Ігоря Коломойського. У ньому бізнесмен порахував гроші інших олігархів та фактично закликав нову владу підвищити для них ренту за користування надрами.

      "Собі усе, усім іншим закон" – така редакція відомої фрази найкраще ілюструє нову політику владної команди. І це стосується не лише ФОПів. Новації для великого бізнесу також неприємно вразили економістів. Експерти звертають увагу: податковий комітет парламенту фактично виконує настанови одного впливового олігарха.

      27 серпня, за 2 дні до початку роботи нового парламенту на сайті "Цензор" опублікували інтерв’ю Ігоря Коломойського. У ньому бізнесмен порахував гроші інших олігархів та фактично закликав нову владу підвищити для них ренту за користування надрами. Неймовірно, але факт, за кілька днів з’явився законопроєкт №1210, у якому автори врахували побажання Коломойського, вказують фахівці.

      Законопроєктом №1210, пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – сьогодні це 33%. Міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження згідно з яким, зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроєкті №1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більше, ніж в Росії, а також стануть вище ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

      Це може призвести до того, що ціна видобування стане невигідною. В цьому випадку, це скоріше створить проблеми і витискання України з ринку. Йдеться про сукупну операцію по рейдерському захопленню бізнесу Криворіжсталі. А для цього йому потрібно створити з усіх боків настільки несприятливі умови, що він має просто махнути рукою і продати за безцінь український актив,
      – пояснює Борис Кушнірук, голова експертної аналітичної ради Українського аналітичного центру.

      Сам же голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виданню "Новое время" розповідав, що "...у Міністерства фінансів є необхідні розрахунки, які показують, що рівень оподаткування рудовидобувних компаній вкрай низький у порівнянні з іншими країнами, що за сприятливої кон’юнктури ринку дає можливість отримати надприбутки, чим ще дужче збільшити майнове розшарування в суспільстві і що, погодьтеся, не справедливо".

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Податки Податковий кодекс Ігор Коломойський
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