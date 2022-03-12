Бомбардировка мирных городов Украины, к сожалению, превращается в страшный и трагический сериал террористических актов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с иностранными журналистами, сообщает 24 канал.
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Больно, но мы привыкаем
Он отметил, что сейчас в мире даже бомбардировка одного объекта вызывает у всех шок. Людям трудно поверить, что такое может быть в XXI веке.
Как я все это воспринимаю сегодня? Нам всем больно, но это ежедневно. Я не хочу к этому привыкать, но мы привыкаем. Что будет дальше после таких вещей – никто не знает,
– заявил президент.
Очень страшно за граждан
Зеленский заявил, что сейчас действительно очень страшно за наших граждан. В том числе и из-за новых ужасных заявлений от страны-агрессора о какое-то химическом оружии, которое они якобы находят у нас.
"Ты уже думаешь, что это означает, что его могут применить у нас. То есть все их сигналы – не просто так. Они пугают людей, а в запугивании есть одна проблема: из 100 таких месседжей – 10 могут произойти", – отметил Зеленский.
Общение Владимира Зеленского с иностранными СМИ: смотрите видео
Обстрел роддома в Мариуполе: главное
- Российские орки сбросили авиабомбу по роддому и больнице в Мариуполе. В то время там находились мамы с детьми.
- Позже появились первые жуткие фото полностью уничтоженного российскими нелюдями роддома и больницы.
- Владимир Зеленский заявил, что из-за бомбардировки роддома в Мариуполе 3 человека погибли, среди которых один ребенок. В то же время 17 человек получили травмы – это дети, женщины и медицинские работники.