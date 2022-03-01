Об этом она заявила в своем обращении 1 марта, передает 24 канал.

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Я верю и убеждена, что украинская армия и все, кто сегодня с оружием в руках защищают нашу землю и наш родной Киев от преступников в погонах, которые называют себя российской армией, сделают все возможное и невозможное,

– сказала она.

Она также еще раз обратилась к Красному Кресту с требованием сделать все для того, чтобы были гуманитарные коридоры.

Если никто не будет помогать, если никто не будет брать на себя ответственность, то кто мы тогда? Достойны ли мы называться людьми? Нам сегодня нужна помощь. И она будет. Мы вместе будем идти к победе,

– завершила свои обращения Верещук.

Полное обращение Ирины Верещук за 1 марта: смотрите видео

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