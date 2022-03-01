Ирина Верещук подчеркнула, что у международных организаций больше возможностей из-за своего признанного нейтрального статуса. Об этом министр реинтеграции заявила во время своего брифинга, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Российские оккупанты не дают зеленых коридоров

Верещук обратилась к организациям

Министр реинтеграции подчеркнула, что понимает волнение международных организаций за безопасность их сотрудников. Однако Верещук подчеркнула, что нейтральный статус дает больше безопасности для них, чем для украинских структур.

Не всю гуманитарную работу вы можете выполнять, сидя во Львове. Если вы не можете выполнять свой гутанитарный мандат в Донецкой, Луганской и других областях из-за опасности, создаваемой для российской армии, то вы должны четкую и недвусмысленно заявить об этом на весь мир,

– заявила Верещук.

Также министр реинтеграции отметила, что если эти организации не могут напрямую помогать Украине, то наше государство просит у них автотранспорт.

Однако Верещук подчеркнула, что просит международные гуманитарные организации сделать коридоры для эвакуации гражданского населения Донбасса.

Верещук о помощи международных организаций: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!