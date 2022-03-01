Ірина Верещук наголосила, що міжнародні організації мають більше можливостей через свій визнаний нейтральний статус. Про це міністерка реінтеграції заявила під час свого брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Верещук звернулася до організацій

Міністерка реінтеграції підкреслила, що розуміє хвилювання міжнародних організацій за безпеку їхніх співробітників. Однак Верещук наголосила, що нейтральний статус дає більше безпеки для них, ніж для українських структур.

Не всю гуманітарну роботу ви може виконувати видячи у Львові. Якщо ви не можете виконувати свій гутанітарний мандат у Донецькій, Луганській та інших областях через небезпеку, яку створює для російська армія, то ви маєте чітку та недвозначно заявити про це на весь світ,

– заявила Верещук.

Також міністерка реінтеграції зазначила, що якщо ці організації не можуть безпосередньо допомагати Україні, то наша держава просить у них автотранспорт.

Однак Верещук наголосила, що просить міжнародні гуманітарні організації зробити коридори для евакуації цивільного населення Донбасу.

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