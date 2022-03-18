Об этом глава государства сообщил во время своего видеообращения, обнародованного в ночь на 18 марта.

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Президент указал: "Каждая мать, знающая, что ее сына отправили на войну против Украины, должна проверить, где он. Особенно те, кто не может связаться, кому сказали, что их дети погибли. И не вернули тело".

У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 или сколь угодно еще тысяч убитых русских солдат. Не нужны. Мы не желали этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео