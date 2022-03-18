Также в очередной раз акцентировал внимание на циничном безразличии Кремля относительно брошенных в Украину войск. Там ведь преимущественно никто даже не пытается провести обмен пленными. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

Детальнее Зеленский обратился к украинцам после 22 дней войны

"Пришли похоронки, хотя они живы у нас в плену"

Президент отметил, что наши защитники продолжают удерживать все ключевые направления, на которые давит враг. Они дают достойный отпор на каждую из атак оккупантов.

В плен взяты еще новые российские срочники. Среди них есть те, кто отказывается возвращаться в Россию. А есть и многие, о ком в России даже не вспоминают, не пытаются даже забирать. На кого домой уже пришли похоронки,

– сказал глава Государства.

Он также обратился ко всем россиянам и призвал не молчать об этом. Ведь каждая мать, отправившая сына на войну, должна проверить, где ее ребенок.

Ночное обращение Владимира Зеленского за 17 марта: смотрите видео