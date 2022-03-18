Також вкотре акцентував на цинічній байдужості Кремля щодо кинутих в Україну військ. Адже там переважно ніхто навіть не намагається провести обмін полоненими. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента.

Детальніше Зеленський звернувся до українців після 22 днів війни

"Прийшли похоронки, хоч вони живі в нас у полоні"

Президент зауважив, що наші захисники продовжують утримувати всі ключові напрямки, на які тисне ворог. Вони дають гідну відсіч на кожну з атак окупантів.

У полон взяті ще нові російські строковики. Серед них є ті, хто відмовляється повертатися до Росії. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують, не намагаються навіть забирати. На кого додому вже прийшли похоронки,

– сказав глава Держави.

Він також звернувся до всіх росіян і закликав не мовчати про це. Адже кожна матір, яка відправила сина на війну, має перевірити, де її дитина.

Нічне звернення Володимира Зеленського за 17 березня: дивіться відео