В своем обращении Владимир Зеленский вспомнил о Фермопилах. Месте, где спартанцы сражались с персами, передает 24 канал.

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Мариуполь уже начали сравнивать с Фермопилами

Мы не сможем довольствоваться тем, что скажем в будущем о Мариуполе – это новые Фермопилы. Когда герои пали, останавливая многочисленное вражеское войско. Сейчас мы можем спасти наших героев. И также мы можем отбросить вражеское российское войско с нашей украинской земли,

– подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также поблагодарил Грецию за гуманитарную и военную помощь. Он добавил, что страна должна использовать влияние и возможности как члена Европейского союза. Это позволит спасти Мариуполь от оккупантов .