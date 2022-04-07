У своєму зверненні Володимир Зеленський пригадав про Фермопіли. Місце, де спартанці воювали з персами, передає 24 канал.

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Маріуполь уже почали порівнювати з Фермопілами

Ми не зможемо задовольнитися тим, що скажемо в майбутньому про Маріуполь – це нові Фермопіли. Коли герої полягли зупиняючи численне вороже військо. Зараз ми можемо врятувати наших героїв. І також ми можемо відкинути вороже російське військо геть з нашої української землі,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський також подякував Греції за гуманітарну та військову допомогу. Але він додав, що країна повинна використовувати вплив і можливості як члена Європейського союзу. Це дозволить врятувати Маріуполь від окупантів.

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