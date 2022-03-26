Они должны были гарантировать справедливость абсолютно каждому государству, сообщает 24 канал. Зеленский выразил уверенность, что каждый присутствующий на форуме чувствует силу и значение каждого слова.

Заметьте Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе

В то же время украинцы уже 31 день не могут найти этой справедливости в мире. На Украину напала Россия, которая в 28 раз больше. Украинцы самостоятельно защищают свою страну на поле боя.

Зеленский заявил, что благодарен Генеральной Ассамблее ООН – всем тем государствам, которые поддерживают резолюции, заключенные по принципу справедливости. В то же время уже видно, что ООН и все другие международные структуры не имеют необходимой внутренней силы, чтобы возвращать людям базовую ценность, а странам – мир.

Украинский лидер подчеркнул: в этих структурах не обеспечена внутренняя справедливость. Голос привилегированных до сих пор заглушает голос большинства.

Именно несправедливость является основой того, что Россия делает против Украины. В частности, страна-оккупантка пользуется своими привилегиями в международных организациях.

Россия кичится ядерным оружием. В мире уже на политическом уровне ведут дискуссию о том, что делать, если Россия применит тактическое ядерное оружие или оружие массового поражения.

Зеленский напомнил, что в 1990-х годах Украина отдала третий по мощности в мире ядерный арсенал. Президент подчеркнул: Это был самый большой вклад в глобальную защиту от ядерной катастрофы, который когда-либо делали.

В обмен на это Украина получила письменные обещания безопасности от сильнейших государств мира. В частности, от России. Между тем именно она напала. Зеленский подчеркнул, что это наивысшее проявление несправедливости, которое только можно было увидеть.

Другие государства сделали вывод, что им тоже нужно ядерное оружие, чтобы избежать нападения. Это – очень опасно.

Нам нужна реальная реформа международных институтов, механизмов ООН, чтобы гарантировать безопасность.

Чтобы тот, кто в 28 раз больше, не думал, что может позволить себе все что угодно. И чтобы ядерный статус государства не служил ему разрешением на любую несправедливость против других государств,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский выступил с видеообращением на 20-м форуме в Дохе: смотрите видео