Вони мали гарантувати справедливість абсолютно кожній державі, повідомляє 24 канал. Володимир Зеленський висловив упевненість, що кожен присутній на форумі відчуває силу та значення кожного слова.

Зауважте Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі

Водночас українці вже 31 день не можуть знайти цієї справедливості у світі. На Україну напала Росія, яка є у 28 разів більшою. Українці самостійно захищають свою країну на полі бою.

Володимир Зеленський заявив, що вдячний Генеральній асамблеї ООН – усім тим державам, які підтримують резолюції, укладені за принципом справедливості. Водночас вже видно, що ООН та всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, аби повертати людям базову цінність, а країнам – мир.

Український лідер наголосив: у цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість. Голос привілейованих досі заглушає голос більшості.

Саме несправедливість є основою того, що Росія робить проти України. Зокрема, країна-окупантка користується своїми привілеями в міжнародних організаціях.

Росія хизується ядерною зброєю. У світі вже на політичному рівні ведуть дискусію про те, що робити, якщо Кремль застосує тактичну ядерну зброю або зброю масового ураження.

Водночас Володимир Зеленський нагадав, що у 1990-х роках Україна віддала третій за потужністю у світі ядерний арсенал. Президент наголосив: це був найбільший внесок у глобальний захист від ядерної катастрофи, який коли-небудь робили.

В обмін на це Україна отримала письмові обіцянки безпеки від найсильніших держав світу. Зокрема, від Росії. Тим часом саме вона напала. Зеленський наголосив, що це найвищий прояв несправедливості, який тільки можна було побачити.

Інші держави зробили висновок, що їм теж потрібна ядерна зброя, аби уникнути нападу. Це – дуже небезпечно.

Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку.

Щоб той, хто у 28 разів більший, не думав, що може дозволити собі все що завгодно. І щоб ядерний статус держави не слугував їй дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав,

– наголосив Володимир Зеленський.

Зеленський виступив з відеозверненням на 20-му форумі у Досі: дивіться відео