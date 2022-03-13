Глава государства пообещал, что не будет умалять угрозу, если она будет. А также не станет преувеличивать достижения.

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Также президент упомянул Минобороны России, которое лжет всем и даже своему "главнокомандующему".

Нам нужно время, на нужные силы, чтобы переломить пришедшую на нашу землю военную машину. Не буду умалять угрозу и не стану преувеличивать достижения. Мы честные люди, а не Минобороны России, которое лжет всем: миллионам своимх граждан и даже главе Российской Федерации,

– заявил Владимир Зеленский.

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