Глава держави пообіцяв, що не буде применшувати загрозу, якщо вона буде. А також не стане перебільшувати здобутки.

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Також президент згадав Міноборони Росії, яке бреше усім й навіть своєму "головнокомандувачу".

Нам потрібен час, на потрібні сили, щоб переломити військову машину, яка прийшла на нашу землю. Не буду применшувати загрозу і не стану перебільшувати здобутки. Ми чесні люди, а не Міноборони Росії, яке бреше усім: мільйонам своїм громадян і навіть очільнику Російської Федерації,

– заявив Володимир Зеленський.

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